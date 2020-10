Vi proponiamo un video molto tenero che mostra alcuni gattini, ritrovati dopo essere stati abbandonati a Città Sant’Angelo, insieme a una cagnolona che se ne prende cura come se fosse la loro mamma. Si tratta, per la precisione, di un alano che lecca i micetti e li accudisce, appunto, come se fossero i suoi figli.

Ora questi gattini cercano casa e devono essere adottati. Chi è interessato ad accoglierli e a dare loro una famiglia può contattare il seguente numero di telefono: 391/1060752.