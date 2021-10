VIDEO | Fuoristrada e solidarietà a Montesilvano

L'appuntamento è in programma nel fine settimana sulla spiaggia a poca distanza dai grandi alberghi

"Fuoristrada e Solidarietà”, è questo il nome del grande evento che si terrà domani sabato 30 ottobre e domenica 31 sulla spiaggia di Montesilvano, a poche centinaia di metri dalla zona dei grandi alberghi. Il ricavato dell’evento andrà a favore dell’Agbe e dell’ufficio disabili per il progetto "Mare Senza Barriere", con il tramite dell'associazione Carrozzine determinate.

L'organizzazione è a cura della asd Fuoristrada Abruzzo, club di giovane costituzione, ma di esperti fuoristradisti, presieduto da Sandro Carota.

Durante i due giorni di manifestazione, ci sarà la possibilità anche per persone diversamente abili e per i bambini di provare i fuoristrada nelle loro evoluzioni, naturalmente guidati da piloti certificati. Il Comune di Montesilvano ha accolto con soddisfazione questa bella iniziativa, ribadendo la disponibilità a affiancare progetti solidaristici anche in futuro.

