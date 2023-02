VIDEO | Centinaia di persone per l'ultimo saluto ad Andrea Silvestrone e ai due figli Brando e Nicole

Chiesa della "Visitazione della beata Vergine Maria" in via Carlo Alberto Dalla Chiesa gremita di persone che hanno voluto salutare l'atleta ed avvocato, e i suoi due figli morti nel terribile schianto del 4 febbraio in autostrada

Centinaia di persone hanno voluto partecipare oggi 9 febbraio ai funerali di Andrea Silvestrone, l'atleta paralimpico ed avvocato morto assieme ai due figli Brando di 8 anni e Nicole di 14 anni nel terribile schianto avvenuto lungo l'autostrada A14 in una galleria a Grottammare lo scorso 4 febbraio.

La chiesa della "Visitazione della beata Vergine Maria" in via Carlo Alberto Dalla Chiesa a Pescara non è riuscita infatti a contenere tutti coloro che sono arrivati anche da fuori Abruzzo per l'ultimo saluto all'uomo ed ai due figli. Nonostante il freddo pungente e la pioggia, in molti hanno atteso davanti la chiesa e seguito il rito funebre. Presenti, fra gli altri, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì, l'assessore comunale di Montesilvano Alessandro Pompei e l'assessore comunale di Pescara Patrizia Martelli.

Tanti amici, conoscenti, dirigenti e compagni di squadra della Federazione paralimpica alla quale apparteneva Silvestrone che era un atleta di tennis e stimato da tutti coloro che lo conoscevano per la sua forza, determinazione e voglia di vivere che lo hanno portato a diventare un campione sui campi e soprattutto nella vita, grazie all'impegno dimostrato per la causa dell'inclusione delle persone disabili e il miglioramento della loro vita quotidiana.

Tanto affetto e vicinanza alla moglie Barbara, e preghiere non solo per coloro che sono deceduti ma anche per Diego, l'altro figlio della coppia rimasto gravemente ferito nell'incidente. Don Cristiano Marcucci ha incentrato la sua omelia sulla figura di Andrea, sul bene che ha fatto in vita e sul suo ottimismo e coraggio che devono essere un appiglio per la moglie e per tutti coloro che ora lo piangono assieme alle anime pure dei due bambini saliti in cielo troppo presto. Particolarmente toccante l'intervento, al termine della funzione religiosa, del sindaco De Martinis che visibilmente commosso ha voluto ricordare Andrea, con il quale aveva un rapporto di collaborazione tramite l'amministrazione comunale e soprattutto di amicizia personale. Ed ha rivolto poi il proprio pensiero e l'abbraccio da parte di tutta la comunità di Montesilvano alla moglie Barbara, oltre alle preghiere per Diego nella speranza che possa riprendersi il prima possibile.

All'uscita della chiesa, al termine della funzione religiosa, le bare sono state accolte dai palloncini bianchi lanciati in aria dai compagni di scuola di Brando e Nicole.

Copyright 2023 Citynews