VIDEO | Lacrime e dolore a Pianella per l'ultimo saluto alla piccola Giulia [FOTO]

Dolore, commozione e incredulità per una tragedia assurda alla quale nessuno sa dare una spiegazione. Tutta la comunità di Pianella si è stretta oggi pomeriggio 27 maggio nella chiesa di Sant'Antonio Abate per l'ultimo straziante saluto alla piccola Giulia Maiano, morta a soli 13 mesi dopo essere precipitata dal balcone di un hotel a Sharm el Sheikh in Egitto.

A celebrare i funerali il parroco della chiesa, padre Marius Budau. All'arrivo del piccolo feretro nella bara bianca l'abbraccio di centinaia di persone ai genitori, Silvio e Veronica, e a tutti i familiari che fra le lacrime hanno accompagnato Giulia all'interno della chiesa per la funzione religiosa.

Padre Marius, nell'omelia, ha sottolineato come adesso sia il momento del dolore e del silenzio, ma un silenzio che non dev'essere di disperazione ma di riflessione, legato ai ricordi e soprattutto alla speranza nella risurrezione, nella certezza che l'anima della piccola Giulia continua a vivere in tutti coloro che l'hanno amata e conosciuta, una vita eterna oltre la morte.

Presenti al funerale anche il sindaco di Pianella Sandro Marinelli e l'assessore regionale alla sanità Nicoletta Verì a rappresentare la Regione Abruzzo, oltre ai rappresentanti del consolato italiano in Egitto che hanno lavorato per riportare in tempi brevi Giulia e la sua famiglia in Italia, dopo la tragedia e le relative indagini e procedure burocratiche del caso.

Proprio il sindaco Marinelli, a conclusione del rito religioso, ha parlato a nome della famiglia e di tutta la comunità di Pianella ringraziando proprio il personale del consolato per l'impegno e il rispetto mostrato nei confronti della famiglia in un momento drammatico, aggiungendo che i genitori, pochi giorni dopo la morte di Giulia, seppur distrutti dal dolore hanno trovato la forza di chiedere informazioni per dare un proprio contributo e impegno attraverso le associazioni che si occupano di bambini:

“Perchè proprio nei bambini dobbiamo trovare la forza di essere migliori e trovare un senso a questa tragedia che una spiegazione non ha. I genitori, ma anche tutti noi, rivedremo al parco negli occhi e nei sorrisi dei nostri bambini quello di Giulia, per continuare a farla vivere giorno per giorno fra noi e per diventare tutti insieme sempre persone migliori”. All'uscita dalla chiesa, palloncini bianchi liberati in cielo hanno accompagnato il feretro fino al carro funebre, per la sepoltura nel cimitero del paese.

