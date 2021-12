VIDEO | "Fuck the police, bro": due giovani nei guai per danneggiamento di una volante

Il video diffuso dalla Questura di Pescara in cui si vede un giovane che raccoglie da terra un tergicristalli della volante (che un altro ragazzo aveva strappato dal lunotto posteriore dell'auto), piegandolo e spezzandolo, nonché inveendo contro la polizia.

Il tutto avviene mentre un suo amico riprende l’intera scena con il telefonino, proferendo anch’egli frase ingiuriose. Per tali comportamenti, oltre ad essere denunciati per vilipendio della Repubblica e delle istituzioni e danneggiamento aggravato in concorso, ai due giovani è stato applicato il Daspo Willy per la durata di sei mesi.