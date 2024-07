VIDEO | Le consigliere Barba e Di Stefano: "Balletto del patriarcato per la giunta, perché le elette di centrodestra tacciono?"

“Il problema nel fare questa giunta è che questa giunta e probabilmente anche parte di questa città ancora balla il patriarcato. Siamo assistendo a una vera e propria danza, un balletto condotto dagli uomini in cui le donne stanno aspettando il matrimoni combinato se arriva”.

Così la consigliera comunale Simona Barba (Avs-Radici in Comune) che insieme alla collega del Pd Michela Di Stafano rimarca come il problema nella formazione della giunta sia proprio quello del voler “escludere le donne” per fare spazio agli uomini che si contendono il posto sullo scranno di Palazzo di Città. Una denuncia, ma anche un appello quello che lanciano nel corso del sit-in organizzato dal centrosinistra per denunciare lo stallo in cui si trova l'amministrazione ad oltre un mese dal voto, oltre che le conseguenze pesanti che le mancate nomine stanno avendo sulla città.

L'appello di Barba è proprio alle consigliere di centrodestra perché facciano sentire la loro voce. “Hanno ricevuto la stessa quantità di voti dei loro colleghi uomini, perché sono in silenzio, perché stanno zitte? Perché stanno subendo una discriminazione di questo tipo in silenzio? Tutte le donne della città lo stanno vedendo e questo è veramente da stigmatizzare e ribaltare. Perché i vostri voti valgono di meno?”, chiede loro.

Eppure, rimarca di Stefano, la volontà dichiarata dal sindaco “di dare le assegnazioni per competenza e numero di voti sembrava un ottimo criterio. Pensavo dovesse essere semplice. Le donne – aggiunge – dovrebbero prendersi il loro posto nella giunta in maniera semplicemente meritocratica”.

Un “balletto patriarcale” a fronte, intanto, “di una città abbandonata e con nuovi problemi emergenti: dalla crisi idrica alla mucillagine che sta colpendo li comparto turistico e che sta pagando le conseguenze della mancate scelte. Parliamo di intervento urgenti quindi la giunta deve cominciare a operare, non a metà ma per intero e questo – conclude rimarcando che sembra che per ora sarà nominata una giunta 'monca' e cioè incompleta – chiediamo che avvenga entro venerdì”.

