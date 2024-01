Al ritmo della musica si è attesa la fine dell'anno e allo scoccare della mezzanotte l'immancabile brindisi sul palco insieme al sindaco Carlo Masci e all'assessore ai Grandi Eventi, Alfredo Cremonese. Sullo sfondo i fuochi d'artificio nonostante l'ordinanza di divieto. La serata è stata caratterizzata anche da una temperatura intorno ai 15 gradi di certo non tipica del periodo. Dopo il brindisi la serata è andata avanti con la musica proposta da un deejay.

Pescara ha salutato il 2023 e dato il benvenuto al 2024 con lo spettacolo musicale proposto da Umberto Smaila. In tanti hanno partecipato all'evento in piazza della Rinascita (piazza Salotto, ndr).

VIDEO | In tanti in piazza Salotto per salutare il 2023 con Umberto Smaila [FOTO]