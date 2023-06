VIDEO | Oltre trecento ragazzi per le finali Under 13 di basket Junior Nba-Fip e c'è Simone Fontecchio

Il sogno di indossare una maglia Nba lo realizzeranno dal 9 all'11 giugno, ma quello di vestirla per scendere nei campi di basket più importanti al mondo è quello che tutti vorrebbero coronare. Crederci è la prima regola e a dimostrarglielo sarà proprio l'unico italiano che gioca nella massima serie americana: il pescarese Simone Fontecchio.

Un appuntamento davvero speciale quello delle finali nazionali della Junior Nba-Fip (Federazione italiana pallacanestro) under 13 femminili e maschili che andranno in scena al porto turistico per aggiudicarsi l'ambito Anello Jr. Nba.

Dopo una lunga fase di qualificazioni che hanno coinvolto ben 474 società di 13 regioni i finalisti si sfideranno proprio nella nostra città con l'evento clou previsto per sabato 10 giugno al porto turistico cui parteciperanno, oltre a Fontecchio, altri due personaggi importantissimi del basket italiano: il presidente nazionale della Federazione italiana pallacanestro Gianni Petrucci e l'allenatore della nazionale Gianmarco Pozzecco.

Un evento che arriva a pochi giorni dalla conclusione dei campionati nazionali under 15, sottolinea l'assessore allo sport Patrizia Martelli che presenta l'appuntamento insieme al sindaco Carlo Masci al presidente regionale del Coni Enzo Imbastaro e il presidente della Fip Abruzzo Francesco Di Girolamo. “Avremo 350 atleti provenienti da tutta Italia per un complessivo di 16 squadre, 12 maschili e 4 femminini – spiega -. Una grande soddisfazione per il mio assessorato e invito tutta la città a tifare i nostri ragazzi” con le 27 partite in programma che si disputeranno al PalaElettra e il PalaPepe di Pescara e il PalaTricalle a Chieti. Tantissimi assicurano gli organizzatori, i campioni del Basket che in queste giornate si alterneranno per salutare i finalisti.

L'appuntamento, ribadisce Di Girolamo, è “con questa finale junior organizzata della Federazione e la junior Nba, il massimo organismo internazionale per il basket che ha voluto accoppiarsi solo con la Fip per questo evento che consentirà ai ragazzi di giocare con i nomi e le maglie della Nba. A coronamento di questa manifestazione sabato alle 14.30 presso il villaggio Marina di Pescara ci sarà la cerimonia con Petrucci, Pozzecco e soprattutto Fontecchio, unico italiano che gioca ora nella Nba – ribadisce – e che è di Pescara. Quindi per noi è il massimo riconoscimento”.

“Ancora una volta – ha aggiunto Imbastaro – Pescara è in grado di accogliere il grande sport con un evento che ci permette anche di riscoprire i campioni di casa nostra”. Tutte le partite saranno a ingresso gratuito per il pubblico.

Nel corso della tre giorni ci saranno anche competizioni ludiche per diffondere la cultura dello sport. Quello del prossimo fine settimana è uno dei tanti appuntamenti sportivi riservati ai ragazzi verso i quali, conclude Martelli, “c'è grande attenzione. Noi puntiamo tanto sullo sport e sui nostri impianti, ma soprattutto sui nostri giovani. Infatti domenica oltre a questo appuntamento ci saranno Bicincittà, Velndiamo e lo Sprint beach, gara nazionale di canottaggio”.

Oltre che dall'Abruzzo le squadre finaliste arriveranno dalla Liguria, la Toscana, il Lazio, le Marche, l'Umbria, la Puglia,, la Basilicata, la Sardegna, il Molise, la Calabria, la Campania e la Sicilia.