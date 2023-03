VIDEO | La filovia si farà, il consiglio di Stato ribalta la sentenza del Tar e il sindaco Masci esulta: "Chiudiamo una pagina nera"

Il primo cittadino comunica la decisione dei giudici dopo la bocciatura del Tribunale amministrativo regionale e auspica una rapida ripresa dei lavori per far sì che il mezzo entri in funzione prima possibile

Alla vigilia della grande manifestazione contro le scelte dell'amministrazione arriva la decisione del consiglio di Stato che ribalta tutto su uno dei temi che ne sarà al centro: la filovia si farà. Gli enti vincono la loro battaglia dopo la sentenza del Tar (Tribunale amministrativo regionale) che aveva invece accolto il ricorso del comitato Strada parco bene comune fermando i lavori e la messa a terra del filobus. A comunicarlo alla stampa con grande soddisfazione è il sindaco Carlo Masci.

“È stata accolta l'istanza cautelare del Comune sul ricorso presentato sulla Strada parco. Noi sapevamo di avere perfettamente ragione – aggiunge riferendosi al Comune, la Tua, il ministero, la Regione e il Comune di Montesilvano -. Sappiamo che Pescara e tutta quest'area hanno bisogno di un trasporto pubblico efficace ed efficiente. Un'area come la nostra lo merita. Abbiamo aspettato già troppo tempo. A Milano hanno festeggiato i 115 anni della filovia, noi purtroppo i 25 anni dei ricorsi contro la filovia”.

Quella filovia che il vicepresidente del comitato che si è sempre opposto alla realizzazione dell'opera ha definito come il “filo nero” che lega tutte le scelte ritenute sbagliate e fatte dall'amministrazione per cui domani si protesterà in piazza Sacro Cuore.

“Oggi – ribatte il sindaco - chiudiamo una pagina nera per quello che mi riguarda della città e ne apriamo un'altra bella, positiva e solare in cui Pescara finalmente potrà avere un trasporto pubblico adeguato in modo che un giovane di Montesilvano possa venire a Pescara per andare all'università, allo stadio, all'ospedale e ovunque vuole con un mezzo pubblico, senza inquinare e senza dover fare un percorso a ostacoli tra le macchine. Pescara – prosegue – guarda avanti positivamente e oggi il consiglio di Stato ha messo parola fine a vicenda che ha condizionato lo sviluppo della città per troppi, troppi anni e non lo dico da sindaco – aggiunge -, ma da cittadino perché questa vicenda è durata più di 25 anni. Tutti i sindaci sono stati orientati verso questo percorso, ma gli ostacoli sono stati troppi. Ora possiamo festeggiare”.

Gli chiediamo dunque quando i lavori riprenderanno e quando la filovia la vederemo attraversare la strada parco e viale Marconi i cui lavori, ha sempre sostenuto l'amministrazione, erano strettamente connessi alla sua realizzazione. Viale Marconi su cui pure una decisione del consiglio di Stato pende visto il ricorso avanzato dal comitato di residenti ed esercenti nato per dire “no” alla nuova viabilità. “Spero che i lavori riprendano il più presto possibile – risponde il sindaco -. Pescara ha bisogno di una mobilità nuova, quella di una città che sicuramente punta sull'innovazione. Parlo di città ma intendo un territorio ampio, molto ampio. Pescara serve 300mila persone ogni giorno e avere un trasporto pubblico adeguato perché i cittadini possano muoversi e devono avere la possibilità di farlo con un mezzo pubblico e in tempi brevi per evitare la schiavitù delle macchine”.

