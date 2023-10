VIDEO | Simone Tempia presenta il suo ultimo libro al Festival della comunicazione creativa del circolo Aternino

Lo scrittore noto per aver firmato la serie di pubblicazioni “Vita con Lloyd” e per la sua partecipazione alla trasmissione di La7 Lingo è arrivato a Pescara per il Festival della comunicazione creativa ideato e organizzato da Emanuela Costantini

Prima edizione nel circolo Aternino di Pescara per il Festival della comunicazione creativa, ideato e organizzato dalla giornalista e docente Emanuela Costantini. Un ricco programma ha animato fin dalla mattinata del 7 ottobre il circolo, con una serie di laboratori, dibattiti e performance all'insegna della cultura della comunicazione moderna. L'evento di punta è stato la presentazione del nuovo libro di Simone Tempia, lo scrittore noto per aver firmato la serie di pubblicazioni “Vita con Lloyd” e per la sua partecipazione alla trasmissione di La7 Lingo.

La giornata dedicata alla creatività è iniziata la mattina alle ore 10 con i laboratori gratuiti di scrittura creativa e di abilità creative, organizzati da Emanuela Costantini, Dario Oggiano e Elisabetta Di Bucchianico ed è proseguito alle ore 15 con una serie di incontri e performance che hannno condotto il pubblico a scoprire come i sogni, proiezione di desideri e aspirazioni personali, si traducono in comunicazione creativa attraverso il sapiente uso di parole, immagini e suoni, ovvero dei “segni” utilizzati in comunicazione.

Alle 18.30 la chiusura con la presentazione dell'ultimo libro di Simone Tempia “Il Piero o La ricerca di una felicità” per un'iniziativa che, come ha spiegato la Costantini, è nata con l'obiettivo di avvicinare alla cultura, alla lettura e alla scrittura anche coloro che non sono ferrati in materia ma vogliono comunque avvicinarsi a questo affascinante mondo

