VIDEO | Festa della polizia, il questore Liguori: "Con me sono diventati ordinari i controlli che prima erano straordinari"

È stata celebrata questa mattina in piazza Salotto la festa per i 171 anni della polizia. Numerose le autorità presenti: il sindaco Carlo Masci, il presidente del consiglio comunale Marcello Antonelli, il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, i sindaci di Montesilvano, Spoltore e Città Sant'Angelo, Ottavio De Martinis, Chiara Trulli e Matteo Perazzetti, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e, ovviamente, il questore Luigi Liguori.

Quest'ultimo ha voluto sottolineare che "da una ventina d'anni il nostro motto è sempre lo stesso: 'Esserci sempre', cioè esserci la gente. Va ricordato che il sistema della sicurezza e della prevenzione italiana costituisce un esempio nel mondo. Per quanto riguarda Pescara, non voglio criticare nessuno, ma prima del mio arrivo in questa città non venivano effettuati molti controlli. Adesso abbiamo fatto diventare ordinari quelli che prima erano dei controlli straordinari".

Sono stati poi consegnati vari encomi a cittadini virtuosi che hanno dimostrato senso civico e spirito di collaborazione con le forze dell'ordine, nonché ad agenti che si sono distinti per coraggio e brillantezza in diverse operazioni. Tra i premiati, in tal senso, si segnalano anche il capo della squadra mobile Gianluca Di Frischia, il vice questore Giuseppe Breganti, responsabile dell'attività operativa dell'XI Reparto Volo, e il sostituto commissario in pensione Nicolino Sciolè.