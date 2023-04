VIDEO | Aperto il cantiere, entro agosto il Ferro di Cavallo sarà solo un ricordo

L'Ater ha consegnato l'area del Ferro di Cavallo alla ditta che si occuperà della demolizione del fabbricato tristemente noto per l'illegalità diffusa: 120 giorni di tempo per completare l'intervento

Aperto ufficialmente il cantiere per la demolizione del Ferro di Cavallo nel quartiere di Villa del Fuoco a Pescara.

L'Ater, proprietaria dell'immobile, ha infatti consegnato l'area alla ditta del Napoletano che si è aggiudicata l'appalto.

Presente l'intero centrodestra alla consegna dei lavori.

Dal presidente della giunta regionale, Marco Marsilio (che ricorda come non sia stato facile sgomberare alcune famiglie dedite alla malavita), al deputato Guerino Testa, passando ovviamente dal sindaco Carlo Masci (che parla di giornata storica non solo per Pescara ma per l'Italia intera) e dal presidente del consiglio regionale, Lorenzo Sospiri. Ma presenti anche numerosi consiglieri sia regionali che comunali. L'importo per questo intervento è pari a circa un milione e mezzo di euro e i lavori dovranno essere terminati entro il mese di agosto. Poi la seconda fase, come spiega il presidente dell'Ater, Mario Lattanzio, prevederà la ricostruzione di due palazzine, per un totale di 56 alloggi, con tecniche moderne sia dal punto di vista sismico che di efficientamento energetico. In questo caso la spesa prevista è di 6 milioni e 400mila euro con la gara che sarà indetta a settembre e subito dopo verrà avviata la realizzazione.

Al centro delle due nuove palazzine, che saranno disposte lateralmente, sorgerà una nuova piazza che nelle intenzioni del centrodestra, come evidenza il presidente Sospiri, sarà intitolata al compianto Lucio Candeloro.

