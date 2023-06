VIDEO | FenImprese lancia "Synapses" l'osservatorio socio-culturale per affrontare le sfide del presente e del futuro

Si chiama “Synapses” ed è il nuovo Centro studi pensato e creato da Fenimprese Pescara con cui l'associazione datoriale nata solo un anno fa sul nostro territorio, intende promuovere “la conoscenza, la comprensione e il dibattito critico sulle questioni importanti del nostro tempo”.

A spiegarlo è il presidente Mario Fagioli che oggi, insieme al direttore Nunzio Galiardi e alcuni degli altri componenti dell'osservatorio, sociale e culturale nato per iniziativa di Fenimprese a cominciare da Licio Di Biase che dell'osservatorio è presidente, Stefano Cianciotta (amministratore delegato Fira) e l'avvocato Ernesto Rodriguez, lo ha presentato.

“Nasce dall'idea di confrontarci con tutti gli ambiti della collettività”, aggiunge il presidente Fagioli definendo dunque un osservatorio che è anche un incubatore di idee e proposte da portare sui tavoli dei dibattiti che si intendono promuovere per affrontare le sfide dell'oggi e del domani.

Anni non facili per le imprese, soprattutto in alcuni settori tra la pandemia prima e la guerra dopo. Ma anche anni di grandi e inevitabili trasformazioni che devono far trovare preparati per affrontarle e soprattutto vincerle. Tra queste sicuramente quella dell'energia.

Proprio questa sarà al centro del primo appuntamento organizzato con il Centro studi e che si terrà all'Aurum venerdì 23 giugno a partire dalle 16 “Ambiente, energia sostenibilità: le grandi sfide del Mediterraneo” questo il titolo scelto per affrontare il tema della transizione energetica che richiede anche la necessità di “conciliare le esigenze ambientali con il mantenimento del benessere reso possibile dalla abbondante e conveniente disponibilità di energia. Senza equilibrio – sottolinea Fenimprese nel documento di presentazione -, i costi della transizione cadranno sui ceti medi e su quelli più poveri, sulla piccola e media impresa e sui consumatori”.

A portare i loro saluti saranno per l'occasione il sindaco Carlo Masci e il rettore dell'università d'Annunzio Liborio Stuppia. Quindi gli interventi dei relatori ovvero Franco Prodi che interverrà sui “Cambiamenti climatici: cause naturalie antropiche”; Umberto Crescenti che cercherà di rispondere alla domanda “Esiste l'emergenza climatica?”; Mario Giacco sulle “Politiche climatiche e politiche economiche” e Franco Battaglia che parlerà invece de “L'importanza delle fonti fossili e del nucleare”. Seguirà la tavola rotonda.

L'evento sarà dunque l'occasione per approfondire il tema climatico ed energetico, condividere esperienze e conoscenze e individuare soluzioni innovative e sostenibili.

