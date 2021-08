VIDEO | Federalberghi su turismo e green pass: "Bilancio positivo ma l'incertezza ha rallentato le prenotazioni"

In extremis, è arrivato il chiarimento da parte del governo in merito all'introduzione del green pass anche negli alberghi. Ebbene, il green pass non è necessario per entrare nei ristoranti al chiuso degli alberghi se il cliente alloggia nell'hotel.

Le persone alloggiate nella struttura ricettiva non hanno necessità del green pass per il consumo al tavolo al chiuso che invece richiesto per le persone non alloggiate.

Il green pass non è necessario per il consumo al tavolo all’aperto, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata, non è necessario per il consumo al banco, né all’aperto né al chiuso, né per la clientela alloggiata né per la clientela non alloggiata.

Il presidente di Federalberghi Pescara Daniela Renisi ha spiegato come l'incertezza sul green pass per gli alberghi abbia portato a qualche disdetta e un rallentamento delle prenotazioni, facendo anche un bilancio sia parziale sia di previsione della stagione in corso.