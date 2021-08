VIDEO | Farmaci conservati in ambienti con muffe e infiltrazioni, intervengono i Nas

Farmaci ospedalieri conservati in ambienti con muffe e infiltrazioni, intervengono i Nas. Nello specifico, i carabinieri del Nucleo anti sofisficazioni di Pescara hanno rilevato l’assenza di indicatori di temperatura in frigoriferi di tipo domestico usati, appunto, per la conservazione dei medicinali.

Queste criticità sono state oggetto di segnalazione per l’immediato ripristino e l'adeguamento strutturale e impiantistico. I controlli sono stati effettuati dai militari dell'Arma in vista delle festività ferragostane e dell'emergenza Covid.