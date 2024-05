VIDEO | Esperti a confronto sull'evoluzione degli attacchi informatici sia in ambito pubblico che privato

Torna la fiera dedicata alla sicurezza informatica, tema caldo ormai per enti locali e aziende. Nelle giornate del 14 e del 15 maggio il pala Becci del Porto Turistico Marina di Pescara ospiterà l’ottava edizione di Expo Security & Cyber Security Forum. Esperti del settore che operano sia in ambito pubblico che privato, senza tralasciare il mondo accademico, terranno dibattiti e incontri sull’evoluzione degli attacchi informatici. I dettagli della due giorni sono stati illustrati nella mattinata del 9 maggio, nella sede del consiglio regionale a Pescara, da Silvia Di Silvio, presidente dell'associazione Vae Victis, che promuove la manifestazione, Lorenzo Sospiri, presidente del consiglio regionale, ed Eugenio Seccia, assessore alla Transizione digitale del Comune di Pescara. Tra i presenti anche Mirko Maiorano, in rappresentanza di Confimi Industria Abruzzo, che ha sottolineato: "urge un cambio culturale, proprio come accade quando si parla di sicurezza sul lavoro”.

L’evento, sotto la direzione di Francesco Perna, principal cyber security Bcg Platinion, presenta una piattaforma strutturata e smart articolata in un’area Speech, dove si alternano decine di relatori chiamati a fornire il loro contributo su diversi driver tematici. Poi ci saranno un’area Tech Talk, in cui aziende e professionisti potranno presentare tutte le novità in tema di prodotti e servizi; un’area Hackdriatic e un’area Business Contact.

Il presidente Sospiri ha ricordato l’attacco alla Asl dell’Aquila dello scorso anno, focalizzando l’attenzione sulla “necessità di essere preparati ad affrontare determinate situazioni”.

“L’obiettivo comune di enti pubblici e privati” – dice Di Silvio – deve essere il raggiungimento di un livello elevato di sicurezza informatica”.

L’assessore Eugenio Seccia ha ricordato i risultati raggiunti dal processo di digitalizzazione avviato dal Comune di Pescara nel periodo della pandemia da Covid 19. “Un riconoscimento particolare alla città da questo punto di vista è stato dato anche dal Sole 24 Ore”.

Copyright 2024 Citynews