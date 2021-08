VIDEO | Escrementi di cani nel Parco Falcone e Borsellino: "Adesso basta"

Segnalo la grande inciviltà dei padroni dei cani che hanno scambiato il Parco Falcone e Borsellino (e non solo) per una latrina a cielo aperto per i bisogni dei loro animali, i quali sono incolpevoli per la maleduzione dei loro proprietari. Il parco è pieno di escrementi sia nel prato sia nell'area di passeggio a ridosso dei giochi dei bambini.

Spero che il Comune si attivi per un controllo capillare nei parchi affinchè l'inciviltà possa essere punita e auspico, altresì, che venga creata al più presto un'area di sgambettamento per gli amici a 4 zampe, con la speranza che i padroni si dotino di palette e bustine per la pulizia oltre che di educazione. Il parco è di tutti, e non è possibile dover fare lo slalom tra gli escrementi, specie con i bambini che ormai chiamano questo posto "il parco delle cacche"!