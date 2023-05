VIDEO | Erba alta ai lati di via Pantini: "Non se ne può più, quando inizia lo sfalcio?"

In via Pantini, all'angolo con via Antonelli, si rende necessario uno sfalcio della vegetazione presente ai lati della strada. Sono i cittadini a reclamarlo a gran voce, e una di loro ci ha scritto quanto segue, inviandoci anche un breve video:

"È dall'11 aprile che abbiamo scritto al vice sindaco Gianni Santilli, il quale ha mandato il signor Evangelista del Comune di Pescara che sta seguendo questi lavori e dice di aver messo in programma tale sfalcio. Ormai non si passa più con le auto se non a costo di rigare le fiancate con arbusti e rovi. Abbiamo solo questa strada e non sappiamo più come fare. Ormai è passato un mese dalla nostra segnalazione".

Il vice sindaco Santilli, da noi interpellato, replica con queste parole: "I residenti mi hanno contattato e mi hanno esposto la problematica, quindi conosco la loro situazione ma voglio far notare che da quattro settimane sta piovendo in città quasi tutti i giorni e quindi stiamo effettuando gli sfalci a mozzichi e bocconi perché, quando piove, l'erba non si può tagliare onde evitare danni alle attrezzature. Il lavoro su via Pantini era previsto nella giornata di ieri, 11 maggio, ma avete visto tutti cosa è successo, con l'acqua a catinelle che è venuta giù nel pomeriggio. Neanche stamattina siamo potuti intervenire perché era ancora tutto bagnato e quindi abbiamo messo in programma lo sfalcio per la prossima settimana: se il tempo sarà più clemente, sicuramente interverremo".