VIDEO | Il Labirinto Armonico omaggia Quantz: l'intervista a Pierluigi Mencattini

Il violinista Pierluigi Mencattini è stato intervistato sul canale YouTube della Dynamic, una delle case discografiche più importanti a livello internazionale, in vista della pubblicazione del nuovo cd del Labirinto Armonico, l'ensemble di musica barocca di cui lo stesso Mencattini fa parte e che questa volta ha voluto omaggiare Johann Joachim Quantz. Il disco, registrato nella chiesa dei santi Valentino e Damiano a San Valentino in Abruzzo Citeriore, uscirà a giugno. A tale proposito, Mencattini esprime soddisfazione ed entusiasmo, parlando di "un grande obiettivo raggiunto. Nessun gruppo abruzzese, negli ultimi 20 anni, è riuscito a conseguire un simile risultato. Siamo molto contenti". Completano l'ensemble Labirinto Armonico i musicisti Galileo Di Ilio, Sergio Basilico e Walter D’Arcangelo.

Johann Joachim Quantz ha scritto oltre 300 concerti per flauto per Federico II, re di Prussia, opere che sono state sempre più riconosciute per la loro ricchezza di invenzioni. Prima dei suoi anni a Berlino, tuttavia, Quantz aveva lavorato a Dresda, dove scrisse una serie di sonate per trio. Il genere era stato codificato da Arcangelo Corelli ed era la forma di musica da camera più popolare dell'epoca. Quantz ha modellato eleganti dialoghi tra gli strumenti, passaggi fugaci, con l'elemento melodico dei trii sempre evidenziato accanto al contrappunto. Queste opere, concise ed eloquenti, fondono stili e linguaggi musicali in un modo che prefigura i suoi concerti su larga scala.