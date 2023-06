VIDEO | Il Pala Becci per tre gironi luogo d'emergenza: c'è l'esercitazione nazionale dei capi scout dell'Agesci

Dal 9 all'11 giugno il Pala Becci del porto turistico diventerà scenario di un'importante esercitazione nazionale di protezione civile con protagonisti i capi scout di tutto il Paese e tante associazioni del territorio oltre alla polizia locale. Un'iniziativa pensata nell'ambito di quelle che sono le indicazioni del governo per la gestione delle emergenze e che oltre ad essere utile a formare i volontari di protezione civile Agesci (Associazione guide e scout cattolici italiani), sarà anche l'occasione per diffondere la cultura della prevenzione. Per questo presenti saranno anche gli studenti

A spiegarlo è l'assessore alla protezione civile Eugenio Seccia che sottolinea come il Comune abbia subito sposato l'iniziativa al fine id “incoraggiare le buone pratiche sperando che non servano, ma che in caso di emergenza possano essere attuate”.

Un'attività in cui proprio i cittadini sono al centro e oggi più mai necessaria, aggiunte, viste le criticità che si registrano sempre più spesso in Italia e non sol. L'obiettivo dunque è anche quello di promuovere “i comportamenti per l'autoprotezione e questo si può fare solo in un momento di pace attraverso una programmazione seria che deve coinvolgere tutti”.

A sottolineare l'importanza del diffondere la cultura della prevenzione partire dai ragazzi di cui sono educatori è il responsabile regionale dell'Agesci Fulvio Grannonico che spiega come nei tre giorni saranno diverse le attività di addestramento che vedranno protagonisti i volontari di protezione civile dell'associazione.

Presente anche la polizia locale. “Oltre a presidiare le tre giornate e partecipare con il gruppo comunale di protezione civile ci renderemmo sinergici nella divulgazione – spiega il comandante Danilo Palestini - affinché vi sia presa di coscienza di coloro che si approcceranno a queste giornate a quello che è il ruolo dei cittadini. Serve consapevolezza – sottolinea – perché purtroppo le ultime notizie di cronaca testimoniano la gravità della situazione, ma anche il ruolo che ha la protezione civile. È sempre più importante sottolineare l'importanza del consorzio civile nel diffondere la cultura della prevenzione”.

Copyright 2023 Citynews