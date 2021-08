VIDEO | Emergenza idrica, il sindaco: "Sarebbe comodo dare delle colpe ma preferisco non farlo"

Un gravissimo problema, quello della mancanza d'acqua, a Pescara (e non solo) e in generale nelle aree costiere. Con precise responsabilità, che vanno avanti da anni. Ora, e soprattutto in prospettiva futura, è arrivato il momento di concretizzare le tante parole su ciò che c'è da fare e su ciò che, concretamente, si può fare. Su questo tema, molto scottante, si è espresso anche il sindaco di Pescara, Carlo Masci, che ai nostri microfoni ha detto:

"Non ci nascondiamo, è una situazione gravissima. Che però non riguarda solo la città di Pescara, ma tante zone d'Italia. Sarebbe comodo per me dare delle colpe, perché le responsabilità sono chiare. Ma preferisco non farlo e mettermi a disposizione, per cercare di dare il mio contributo alla soluzione del problema. Ai cittadini non bisogna raccontare le favole, bisogna dire esattamente quale è il quadro delle cose e dove si può intervenire fattivamente".

Intanto non si placano le polemiche su questa emergenza idrica, che rischia di rovinare quanto di buono, a livello di turismo e di bilanci, è stato fatto nella fascia pescarese durante quella che le associazioni di categoria hanno definito come l'estate dei record per le presenze e i numeri.

