VIDEO | Il viaggio zaino in spalla di Elio Brusamento fa tappa a Pescara

La marcia attraverso l’Italia di Elio Brusamento, iniziata da Trieste nell’aprile di due anni fa, quest'oggi ha toccato la sede civica della città di Pescara.

Dopo 8400 chilometri percorsi a piedi, il 69enne alpino di Padova, alfiere della battaglia per sostenere le persone affette da Sclerosi tuberosa, ha portato anche in Abruzzo un forte messaggio di sensibilizzazione, affinché questa grave malattia rara oncologica venga riconosciuta dalle norme di politica sanitaria della nostra regione, e a di altri territori del Paese, garantendo l’assistenza sanitaria ed economica alle tante persone che ne sono colpite. L’Assessore comunale alle Politiche per la disabilità, Nicoletta Di Nisio, ha presentato ai media locali Elio Brusamento nel corso di una conferenza stampa tenutasi nella sala giunta di palazzo di città.

