VIDEO | Elezioni politiche, Testa (FdI): "Risultato storico del partito, vanno riconquistati i cittadini che non hanno votato"

“Voglio dirlo in maniera netta. Questo è un risultato storico, eccezionale per un partito di centrodestra forse per la prima volta un partito che viene dal mondo della destra è forza di governo e noi siamo il prodotto di un lavoro quotidiano che viene fatto in tutte le amministrazioni dalla più piccola alle più grande con tutta la comunità di Fratelli d'Italia che si impegna quotidianamente nei banchetti, nella raccolta firme, nel fare riunioni. E' un partito dove ci si confronta, ci si interroga si fanno i dossier per lavorare. C'è un incontro quasi quotidiano con gli amministratori e i sindaci e noi questa forza l'abbiamo ben presente e la vogliamo mantenere ben sapendo che tutti gli abruzzesi avranno sempre tutto il rispetto totale di Fratelli d'Italia”.

Con queste parole il neo eletto parlamentare Guerino Testa commenta l'esito della tornata elettorale che lo porta direttamente a Roma insieme ad altri sei compagni di partito eletti nella circoscrizione abruzzesi compresa la leader Giorgia Meloni. Parole pronunciate nel corso di un incontro tenutosi alla presenza di molti amministratori in quota FdI nella sala Figlia di Jorio della Provincia di Pescara cui hanno preso parte anche il neo senatore e già coordinatore regionale del partito Etel Sigismondi e il coordinaotre provinciale Stefano Cardelli.

A lui, pescarese, chiediamo quali battaglie per il territorio intende portare a Roma. “Le battaglie – risponde – sono quelle di Fratelli d'Italia e del centrodestra. Siamo ben consapevoli che in questo periodo ci saranno tante criticità. Le affronteremo con grande determinazione e chiarezza studiando e confrontandoci. Sapete benissimo che Fratelli d'Italia si batterà per la sicurezza, le infrastrutture, per cercare di riprenderci la benevolenza dei cittadini italiani che non hanno deciso di andare alle urne il 25 di questo mese. Poi la tassazione e non come qualcuno pensa, ammazzare il reddito di cittadinanza – spiega -. Vogliamo una legge ad hoc per gli ultimi, per chi soffre, per chi è uscito dal mondo del lavoro anche in età non più giovane. Però vogliamo che percepisca questo reddito o come si chiamerà, lo faccia per lavorare e per avere speranze fondate per entrare nel mondo del lavoro un domani e non per stare sul divano a guardare la televisione o un cellulare”.

Sul possibile cambio di equilibri all'interno delle forze regionali dopo l'esito elettorale è netto, come lo è stato il presidente della Regione Marco Marsilio: non sarà così. “Noi – dichiara Testa - siamo una forza politica molto responsabile non siamo abituati a dare spallate. Sicuramente diamo rispetto ed esigiamo rispetto quindi continuiamo a lavorare in tute le amministrazioni dal comune più piccolo fino alla regione portando avanti il credo del centrodestra e di Fratelli d'Italia cercando odi fortificare amministrazioni dove siamo forza di governo e di essere persuasivi dove non lo siamo”.

Tema su cui, anche in vista delle prossime amministrative si esprime Cardelli che rimarca il successo avuto dal partito sul territorio regionale e nel pescarese in particolare. “Avendo ottenuto questo risultato straordinario in quasi tutti i Comuni d'Abruzzo in particolare di Pescara avremo la nostra voce – afferma -. Siamo un partito di coalizione siamo fedeli. Sicuramente il 30 per cento di media significa che si è in presenza di amministratori di Fratelli d'Italia capaci e il risultato del partito è stato ulteriormente importante. Questo dimostra che la bontà di un gruppo di centrodestra targato meloni che ha ottenuto un risultato importante...ci saremo senza stravolgimenti e impuntature”.

Insomma una vittoria di squadra che ora si traduce in un una “grande responsabilità”, concludono unanimemente Testa, Cardelli e Sigismondi.

Copyright 2022 Citynews