VIDEO | Con le nuove 250 biciclette a pedalata assistita la mobilità sostenibile arriva anche ai Colli

Dal 30 giugno, per la prima volta in città, arrivano le e-bike della Bit Mobility, 53 i punti di lancio e sosta per i mezzi altamente tecnologici, l'assessore Luigi Albore Mascia: "Lavoriamo ad abbonamenti vantaggiosissimi soprattutto per studenti e dipendenti"

Arrivare dai Colli in bicicletta in centro città o sulla riviera o comunque per raggiungere un qualunque altra zona di Pescara, dal 30 giugno sarà possibile grazie alle 250 biciclette a pedalata assistita che per la prima volta saranno a disposizione dei cittadini e che, tra i 53 punti di lancio e di sosta, contemplano anche la zona collinare.

A presentarle è l'assessore alla mobilità Luigi Albore Mascia che annuncia anche l'arrivo, dal 28 luglio di una nuova flotta di monopattino: 500 quelli certi, ma potrebbero essere anche 750. Sia le e-bike che dal 30 giugno saranno realtà, che i nuovi monopattini, sono della Bit Mobility che, spiega Mascia “si è aggiudicata la gara al termine del servizio sperimentale condotto per due anni sui monopattini. Per tra anni l'azienda della provincia di Verona che opera in città come Milano, Firenze e Bari, le metterà a disposizione”. Il concetto di utilizzo è lo stesso dei monopattini, prosegue l'assessore comunale, ovvero quello del “free-floating”, l'uso libero. Di qui la raccomandazione perché siano prese e lasciate in modo civile negli appositi stalli previsti e per chi commetterà atti vandalici, precisa Mascia, la sanzione non mancherà anche dal punto di vista penale.

“I punti di lancio saranno in tutta la città, anche nella zona dei Colli – ribadisce – proprio perché le bici a pedalata assistita consentiranno di infrangere il tabù dell'uso della bici nelle zone più alte della città La scelta che l'amministrazione ha fatto è questa perché è comoda e vantaggiosa e consente di raggiungere la zona collinare”.

Le e-bike sono tecnologicamente avanzate ed ecocompatibili nonché dotate di un apposito sistema di appoggio del cellulare che funge anche da caricabatterie. Usarle è semplice: basterà scaricare la App e seguire le istruzioni per stipulare il contratto di utilizzo. Contenuti anche i costi, assicura Mascia: un euro allo sblocco e poi pochi centesimi al minuto, ma al vaglio dell'amministrazione, conclude, ci sono anche degli abbonamenti molto vantaggiosi soprattutto per studenti e dipendenti. “L'obiettivo – conclude – è quello di rafforzare ancor di più il raggiungimento del posto di studio e di lavoro con un sistema alternativo all'automobile”. Soddisfazione la esprime anche Michele Crivellente, Ceo di Bit Mobility che ringrazia l'amministazione per la collaborazione dimostrata.

Le EB100, questo il modello del mezzo prodotto a Okai in Cina, opereranno su un territorio complessivo di 35 chilometri quadrati, sono in alluminio e, tra le caratteristiche principali, hanno in dotazione un display multifunzione che indica tra l'altro la velocità ed hanno sofisticati sistema di rilevazione e antifurto oltre al doppio freno. Possibili anche interazioni vocali con le e-bike. La batteria ha un'autonomia di circa 60 chilometri.

