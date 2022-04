VIDEO | "Dove sei", gli amici di Ivan Vaccaro reincidono un suo brano per l'Adricesta

A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa del giovane imprenditore, arriva il video della canzone: il ricavato andrà all’associazione Adricesta onlus per la lotta contro gravi malattie tumorali

A pochi giorni dal primo anniversario della scomparsa di Ivan Vaccaro, giovane imprenditore morto per una malattia a soli 30 anni il 13 aprile 2021, è stato diffuso il video di una sua canzone del 2013, "Dove sei", che è stata reincisa per beneficenza dai suoi amici.

"Con questo video - hanno spiegato gli amici di Ivan Vaccaro - abbiamo voluto rendergli omaggio. Noi, amici e fratelli, oggi più di ieri saremo per sempre uniti un’unica voce, la sua. Le parole e gli arrangiamenti rimarranno per sempre incisi su quei pentagrammi che Ivan tanto amava".

Il ricavato di questa operazione andrà all’associazione Adricesta, onlus per la lotta contro gravi malattie tumorali, che proprio ieri sera ha organizzato al Megà una serata di solidarietà cui ha partecipato anche Valeria Marini. Nello specifico, per quanto riguarda la cover di "Dove sei", tutti i proventi dello streaming del brano e del relativo video (diretto da Federico Galli) verranno devoluti all'Adricesta per finalizzare il completamento del progetto arredi dell’Ambulatorio Pediatrico Vaccinazioni.