VIDEO | Donna ha un infarto nel Pescarese, salvata dall'elisoccorso del 118

È stato provvidenziale l'intervento della postazione del 118 di San Valentino in Abruzzo Citeriore per assistere una donna di circa 60 anni, residente in contrada San Tommaso a Caramanico Terme, che oggi ha avuto un infarto: grazie alla tempestiva attivazione dell'elisoccorso, infatti, non sono stati necessari né il massaggio cardiaco né la defibrillazione. Sul posto anche un'ambulanza della Life.

La donna, presa in cura dai sanitari, è dunque uscita illesa da questa drammatica situazione, nonostante l'attacco cardiaco in corso. Si rileva quindi, ancora una volta, l'importanza di una postazione del 118 nella montagna del Pescarese (e nello specifico a San Valentino) perché così, con tempi molto veloci, si riesce a salvare la vita a quelle persone che vengono colte da serie problematiche di salute.