VIDEO | Sensibilizzare i giovani a donare il sangue: è l'obiettivo dell'associazione DonatoriNati della polizia

E' arrivato il riconoscimento regionale e il presidente Graziano Morresi pensa già ai prossimi passi: aprire uffici provinciali e iniziare le attività nelle scuole per far comprendere ai giovani l'importanza di compiere un gesto che può salvare la vita di tanti



Riconosciuta dalla Regione Abruzzo l'associazione DonatoriNati della polizia e grande è la soddisfazione per il suo presidente, Graziano Morresi, che pensa già alla costituzione di uffici provinciali per promuovere su tutto il territorio il tema e sensibilizzare alla donazione del sangue soprattutto i giovani che troppo spesso, sottolinea, non sono bene informati e del cui supporto c'è grande bisogno.

Un'associazione che a livello nazionale esiste da 18 anni, ma che qui, fino ad oggi, si appoggiava all'Avis per portare avanti l'attività. Sono tanti gli agenti che donano e quelli che, anche nel tempo libero, sono volontari della Croce rossa, sottolinea Morresi a margine della presentazione della nuova realtà tenutasi oggi nello spazio esterno della questura di Pescara alla presenza del questore Luigi Liguri, il prefetto Giancarlo Di Vincenzo e il comandante dei carabinieri Gaetano La Rocca. Presentazione non a caso svoltasi nella giornata mondiale del donatore di sangue.

Se donare è uno dei fondamentali obiettivi perché di sangue c'è bisogno, tiene a precisare Morresi, sensibilizzare ne è un altro ed è per questo che si pensa già, aggiunge, ad attività da promuovere nelle scuole. “Vogliamo far sapere ai giovani cosa vuol dire donare sangue. Laddove c'è un posto di polizia o dei vigili del fuoco e là dove c'è un centro di raccolta noi dovremmo essere presenti. La polizia è sempre la polizia. Fedeli al motto 'esserci sempre' noi ci siamo anche con questo e il nostro scopo è aiutare la gente, andare incontro alla comunità”.

