VIDEO | Presentato un disegno di legge regionale per la parità di genere

"Disposizioni per colmare il differenziale retributivo di genere", questo é il nome del disegno di legge a firma di tutto il centrosinistra regionale, dedicato alle donne.

La proposta contempla varie misure per promuovere una maggiore parità fra i generi, sia reddituale, sia professionale in Abruzzo, ma ci sono anche dei dati abbastanza allarmanti relativamente alla condizione femminile nella nostra regione.

A illustrare i particolari dell'iniziativa sono i consiglieri regionali Silvio Paolucci e Marianna Scoccia, che hanno chiaramente ribadito l'urgenza di questa proposta. La situazione é resa ancora più grave dall'emergenza Covid

