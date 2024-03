VIDEO | "Dieci anni meravigliosi": la consigliera comunale Alessandrini (M5s) si dimette, al suo posto Marco Romano

Erika Alessandrini fino a oggi capogruppo comunale del Movimento 5 Stelle rassegna le sue dimissioni, annuncia che per rispetto dei due mandati non si ricandiderà alle amministrative, accetta con soddisfazione la sfida in Regione dove ricoprirà il ruolo di consigliera risultando eletta alle elezioni del 10 marzo, e lascia il suo posto a Marco Romano che siederà da oggi nel suo scranno a Palazzo di Città.

La definisce una staffetta la Alessandrini che traccia un bilancio dei suoi dieci anni da consigliera comunale e seppur non sarà direttamente partecipe alle elezioni dell'8 e 9 giugno, assicura pieno sostegno ai candidati del centrosinistra e a in particolare a quelli della lista del Movimento 5 Stelle.

Dieci anni in quell'aula dove oggi ha ufficializzato il passaggio di consegne che sono stati, dichiara, “un'esperienza meravigliosa. È stato un onore servire i cittadini al Comune di Pescara. Abbiamo avuto modo di poterli rappresentare con fermezza e lealtà cercando sempre di fare l'interesse pubblico e mai quello del singolo consigliere o del simbolo di partito. Abbiamo portato dei cambiamenti notevoli all'interno dell'amministrazione – sottolinea -. Basti ricordare la questione del gettone di presenza nelle commissioni, l'istituzione del question time del cittadino e l'istituzione del bilancio partecipativo che prenderà il via con la prossima amministrazione. Sono segnali di un modo di fare politica e di avere a cuore l'interesse del cittadino che sono stelle polari del M5s e che passano di mano in mano nelle elezioni e quindi dei consiglieri che si avvicendano nelle istituzioni”.

I conteggi sulle regionali stanno finendo e non è escluso che alla fine ci sarà qualcuno della giunta Masci che passerà in Regione, ma all'esito del voto è per ora solo lei, consigliera di opposizione, ad aver fatto il salto a Palazzo dell'Emiciclo. Le chiediamo quindi se questo la renda particolarmente soddisfatta e la risposta non può che essere positiva “perché ritengo – spiega Alessandrini – che sia un premio all'efficacia della nostra azione all'interno del Comune, della credibilità con cui abbiamo svolto il nostro mandato di opposizione, del nostro modo di fare politica e anche del fatto che il Movimento 5 stelle ancora una volta diventa rappresentativo della possibilità che concede alle donne di avere un ruolo attivo nel fare politica”.

“Dopo le elezioni al consiglio regionale – ribadisce – ho deciso di consegnare le mie dimissioni da consigliera comunale a Pescara per permettere l'ingresso di un nuovo consigliere comunale. Una staffetta, un passaggio di consegne perché questa è un'esperienza meravigliosa che dobbiamo fare i modo che più persone possibile possano vivere mettendosi a disposizione della cittadinanza avendo l'onore di rappresentare il Movimento. Quindi pur non essendoci un obbligo di legge ho fatto questa scelta e di non mantenere la doppia carica elettiva”.

“Per me a livello personale è una grande emozione e un grande onore sedere all'interno del consiglio comunale”, afferma quindi il neo consigliere comunale Marco Romano. “E' un percorso quasi naturale dall'attivismo entrare a Palazzo di Città. Sono un segretario sportivo con l'abilitazione di direttore sportivo e ho una lunga esperienza nel lavoro di gruppo. Qui sicuramente ritrovo amici del Movimento 5 Stelle e sarà un piacere continuare a collaborare in un'altra veste con Paolo Sola e Massimo Di Renzo. Porterà la mia esperienza e metterò le mie capacità a disposizione della città”.

Un incarico che arriva a meno di tre mesi dalle elezioni comunali e questa per lui è già una sfida. “Anche questo – aggiunge infatti – mi ha fatto accettare questo ruolo. Ringrazio Erika per il gesto che ha voluto compiere. Io quest'anno ero fuori da Pescara. Ero a Avezzano in serie D per un campionato di vertice e alla squadra va tutto il mio augurio per questo finale di stagione. E' stato difficile separarsi, ma era importante esserci fino alla fine di questo mandato”.

Alle comunali la Alessandrini non si candiderà per rispetto della regola dei due mandati come precisa, ma, conclude “sarò assolutamente al fianco di tutti i candidati e della lista del Movimento 5 Stelle”.

