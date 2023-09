VIDEO | Domenico Pettinari sulla sua candidatura a sindaco: "Coerente con il mio percorso, da sempre al servizio dei cittadini"

Con i partiti di centrodestra e centrosinistra nessun accordo e il messaggio ai rappresentanti del M5s in Comune seppur non esplicito è chiaro: saranno loro a dover decidere se sostenerlo o dare il loro supporto al candidato di un'altra coalizione

“Mi candido a sindaco di Pescara coerentemente con il mio percorso d non potrò mai allearmi con le persone con cui ho fatto battaglie epocali. Per me la coerenza è una cosa seria, quasi sacra”.

Sì, Domenico Pettinari attuale vicepresidente del consiglio regionale che l'avventura politica l'ha iniziata nel Movimento 5 Stelle e credendo ancora oggi nei valori fondanti del Movimento si candiderà alla corsa di Palazzo di Città, ma lo farà alla guida di una coalizione civica da cui vuole fuori tutti i partiti di centrodestra e di centrosinistra. Questo vuol dire che spetterà alla compagine comunale del M5s decidere se sostenerlo o se invece fare una scelta diversa che può essere quella di andare avanti da soli con un loro candidato o entrare in una coalizione politica a sostegno di un altro candidato. D'altra parte i rappresentanti comunali del Movimento accordi con altri partiti non ne hanno mai stretti correndo sempre da soli o con il sostegno dei civici, alle comunali.

Pettinari da parte sua tira dritto e il messaggio che manda, seppur non esplicito, sembra essere chiarissimo. La priorità per lui resta quella di essere “al servizio dei cittadini di Pescara”. “Ho sempre contestato le politiche di centrodestra e centrosinistra – ribadisce – perché ritengo siano facce di una stessa medaglia. Guiderò una squadra con una formazione indipendente, civica e forte. Incontro migliaia di persone che mi dicono di andare avanti”. È per questo, ribadisce, che ha deciso di affrontare la sfida.

