VIDEO | Deposito abusivo e commercializzazione di medicinali, nei guai una farmacia del Pescarese

Una farmacia della nostra provincia è finita nei guai per aver attivato un deposito abusivo e commercializzato medicinali con una farmacia on line, avente sede fuori regione. Il titolare è stato segnalato alla Procura del capoluogo adriatico. Sempre nel Pescarese, una farmacista è stata denunciata dai Nas per un tentativo di truffa aggravata. 60 confezioni di farmaci defustellati, infatti, le sono stati trovati dai carabinieri e, di conseguenza, sequestrati.

Sanzionati, inoltre, 2 farmacisti della provincia di Pescara, 4 del Teramano e 2 del Chietino perché non erano disponibili tutte le specialità obbligatorie. In Abruzzo i controlli dei Nas hanno riguardato 13 farmacie con annessi punti tampone, dove sono state riscontrate nove irregolarità che hanno portato alla segnalazione all’autorità amministrativa e sanitaria oltre a 4 segnalazioni all’autorità giudiziaria.

Inoltre, in una farmacia della costa teatina, due farmacisti non vaccinati e senza green pass sono stati sorpresi nel corso di un’ispezione dei militari dell'Arma. Alle sanzioni amministrative era seguito un provvedimento di sospensione, ma i Nas hanno successivamente scoperto che i due avevano continuato ad esercitare, nonostante fossero stati destinatari di tale provvedimento; pertanto il nuovo controllo da parte degli uomini in divisa ha portato al deferimento di entrambi i farmacisti all’autorità giudiziaria per esercizio abusivo della professione.