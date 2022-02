VIDEO | Degrado nelle aiuole davanti al liceo classico: "È davvero uno schifo"

Le immagini non lasciano spazio ad alcun dubbio: purtroppo le aree verdi della zona versano nel degrado, tra rifiuti di vario tipo ed escrementi di cani che qualcuno ha pensato bene di non raccogliere

Una nostra lettrice ci ha inviato questo video, girato pochi giorni fa, per denunciare pubblicamente la situazione in cui versano le aiuole davanti al liceo classico "Gabriele d'Annunzio" di Pescara, in via Venezia. Le immagini non lasciano spazio ad alcun dubbio: purtroppo le aree verdi della zona versano nel degrado, tra rifiuti di vario tipo ed escrementi di cani che qualcuno ha pensato bene di non raccogliere.

E in via del Concilio, davanti alla scuola, "è lo stesso - puntualizza la donna nella sua segnalazione - per non parlare di tutte le strade limitrofe, come via Manzoni e via Leopardi... davvero uno schifo! Mi auguro che chi di dovere intervenga quanto prima per ripristinare il prima possibile un minimo di decoro. Non è certo un bel biglietto da visita per la nostra città".

La lettrice ci tiene poi ad evidenziare quanta sporcizia ci sia a causa della maleducazione dei padroni dei cani e anche per via "della totale assenza di multe". L'impegno della società Ambiente Spa per cercare di mantenere pulita Pescara è indubbio, ma è difficile combattere contro l'inciviltà di alcuni cittadini che dimostrano menefreghismo, nonché mancanza di senso civico e rispetto del bene comune.