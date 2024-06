VIDEO | Vittoria bulgara per De Martinis alle elezioni comunali, dalle urne arriva la fiducia per il secondo mandato

Ottavio De Martinis sarà per la seconda volta consecutiva il sindaco di Montesilvano. Con lo spoglio di oltre la metà delle sezioni è già iniziata la festa nel comitato elettorale in via Vestina dove il primo cittadino è stato riconfermato alla guida dell'amministrazione comunale con una percentuale attorno al 70% in attesa dei dati definitivi che però non potranno ovviamente cambiare l'esito del risultato elettorale. Già poco prima delle 18, infatti, prime bottiglie di spumante stappate davanti al comitato e grande festa con emozione ed applausi. Assieme a De Martinis la sua famiglia e i suoi sostenitori, con l'arrivo poi dei candidati del centrodestra al consiglio comunale che lo hanno supportato nella campagna elettorale e che ora attendono i risultati personali per iniziare a capire come sarà composto il nuovo consiglio comunale.

De Martinis, visibilmente emozionato, ha spiegato che la vittoria ottenuta con questo ampio consenso è un risultato eccezionale che va oltre le aspettative, comunque positive per tutta la campagna elettorale con la convizione che si poteva raggiungere la riconferma grazie al lavoro fatto negli ultimi cinque anni. E la festa ora andrà avanti fino a tarda sera con la sorpresa anche dei fuochi artificiali. Fabrizio D'Addazio, candidato del centrosinistra e del M5s, si ferma invece al 30% circa dei consensi.

Copyright 2024 Citynews