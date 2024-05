VIDEO | De Martinis si candida per il secondo mandato e apre alla Lega: "Pronto a un confronto per ricucire la coalizione"

Dopo cinque anni di buon governo, tanto da essere definito da molti il "sindaco dei cittadini", sono pronto a continuare l'ottimo lavoro svolto. A dirlo Ottavio De Martinis, sindaco di Montesilvano che ha ufficializzato la sua ricandidatura come primo cittadino alle prossime elezioni comunali. Sarà sostenuto, almeno per ora, da Fratelli d'Italia, Noi Moderati e Forza Italia. Alla presentazione erano presenti fra gli altri il parlamentare Guerino Testa di Fratelli d'Italia, il coordinatore provinciale di Fratelli d'Italia Stefano Cardelli e il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri, di Forza Italia.

Come già anticipato nei giorni scorsi, De Martinis non è sostenuto dal suo stesso partito, la Lega, che invece intende presentare come candidato Anthony Aliano. Ma lo stesso sindaco ha ribadito di essere pronto e aperto a qualsiasi confronto:

"Io sono pronto ad aprire un dialogo per cercare di ricucire lo strappo di quello che è ancora il partito con cui sono tesserato. Siamo a disposizione per cercare di rendere unita sotto la mia candidatura tutta la coalizione di centrodestra".

De Martinis poi ha spiegato che ha scelto di ricandidarsi per dare a Montesilvano ancora lo slancio di cui ha goduto in questi ultimi cinque anni: "Eravamo considerati, nonostante siamo la terza città d'Abruzzo, una sorta di dormitorio per Pescara e le zone limitrofe. Tanto è stato fatto per far crescere la città: dalle riqualificazioni e i lavori pubblici, all'organizzazione di eventi estivi e destagionalizzati che hanno portato a numeri di presenze turistiche importanti e impossibili da pensare fino a qualche anno fa. Cito uno fra tutti come esempio quello del Pala Dean Martin riqualificato e diventato un punto di riferimento per eventi di grande respiro non solo per Montesilvano ma per tutta l'area metropolitana e l'Abruzzo. E proprio su questa scia che vogliamo proseguire, assieme agli assessori e a tutti coloro che hanno fatto parte e fanno parte ancora di questa amministrazione, nel buon governo che è stato apprezzato negli anni dai cittadini e che sono convinto sarà apprezzato anche alle urne. Fra gli obiettivi dei prossimi cinque anni, la realizzazione di un centro di aggregazione giovanile. Vogliamo completare le tantissime opere programmate, con oltre 80 milioni di fondi intercettati frutto di un grande lavoro di squadra, soprattutto degli ottimi uffici comunali. Continuamo per crescere insieme, anche alla luce dell'importante fusione che ci sarà nei prossimi anni con Pescara e Montesilvano".

