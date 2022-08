VIDEO | Dargen D'Amico saluta Pescara e invita tutti al suo concerto

Dargen D'Amico saluta Pescara e, nell'ambito del We Love Fest, invita tutti al suo concerto gratuito in programma durante la serata di domani, 23 agosto. L'artista, reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con "Dove si balla", ha infatti realizzato un video, diffuso dall'assessore comunale al commercio, turismo e grandi eventi Alfredo Cremonese, nel quale propone di fare faville in piazza Salotto.

Intanto ieri si è registrato un buon successo per la doppia esibizione dei Prendila Così e degli Star Collision, che si sono divisi la scena per proporre rispettivamente un tributo a Lucio Battisti e un omaggio ai Muse. Tra i brani in scaletta per i Prendila Così non sono mancati successi immortali come "La canzone del sole", "Dieci ragazze" e "Fiori rosa fiori di pesco". Gli Star Collision, invece, hanno infiammato piazza Salotto con "Resistance", "Madness" e altre grandi hits di Matthew Bellamy e soci.

La serata ha visto la presenza sul palco, oltre che dell'assessore Cremonese, anche della consigliera comunale Zaira Zamparelli, capogruppo di Fratelli d'Italia, che per l'occasione si è prestata al ruolo di presentatrice.