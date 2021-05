VIDEO | Pescara calcio, Daniele Sebastiani: "La società è sana, presto sveleremo da chi ripartiremo"

Il presidente del Pescara interrompe il silenzio e cerca di tranquillizzare l'ambiente, avvelenato dopo la retrocessione in Serie C. Tra qualche giorno saranno comunicati i nomi dell'allenatore e dei direttori che cercheranno di ricostruire un organico da rivoluzionare. Infine dice: "La nostra società è sana, rispetto ad altre che... poi vi dirò". Si spera che qualche concorrente non sarà pronta per l'iscrizione al prossimo campionato? Vedremo

Il presidente del Pescara calcio, Daniele Sebastiani è intervenuto ieri sera durante la trasmissione "Sugli spalti" (rubrica in onda su LaQtv con la collaborazione di LaTvlab) e ha ribadito alcune sue posizioni.

Sintetizzando, ha detto che la società ha commesso diversi errori soprattutto nella scelta dei calciatori: «Non in senso tecnico-tattico, ma a livello umano purtroppo abbiamo sbagliato. Molti di loro si sono rivelati davvero deludenti, ma la colpa è solo mia perché sono il presidente e non dovevo farmi trovare impreparato. Anche perché questo fallimento è il secondo consecutivo, non dimentichiamo che nella stagione precedente sul campo eravamo ugualmente retrocessi».

Poi ha dichiarato che... «La società è sana, non ci sono rischi per l'iscrizione al prossimo campionato. Questo aspetto è fondamentale, visto che molte altre società sono in difficoltà. Capiremo tutti molto presto l'importanza di avere i conti a posto», forse riferendosi alla possibilità che diverse concorrenti del Pescara rischiano di non potersi iscrivere al prossimo campionato. Magari anche quello di serie B, chissà...

Da chi ripartirà il Pescara? Sebastiani non ha fatto nomi, ma ha detto che non appena si concluderà la stagione con i play-off e i play-out, saranno comunicati i nomi dell'allenatore e dei direttori. Infine, la punta polemica: «Io chiedo scusa a tutti i veri tifosi del Pescara e sottolineo la parola veri. Quelli che tendono a distruggere o strumentalizzare, non li voglio considerare, sono gli stessi che a inizio campionato dicevano che avevamo costruito un buon organico salvo poi rimangiarsi tutto. Gli errori sono stati commessi e sono stati tanti, ma in assoluta buona fede».

