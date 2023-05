VIDEO | D'Alfonso (Pd): "Per il direttore generale dell'Aeroporto un bando a misura di fidanzatini, parteciperà anche Wanna Marchi"

Un bando di soli 16 giorni che sembra quello “per cercare il fidanzato e la fidanzata” e i cui criteri sarebbero così poco specifici che “parteciperà anche Wanna Marchi”. Il deputato abruzzese del Partito democratico Luciano D'Alfonso dopo il botta e risposta con il direttore della Saga Vittorio Catone torna a parlare del bando per la nomina del direttore generale dell'Aeroporto d'Abruzzo (bando che è anche per la figura di Accountable manager) parlando di “una toppa” che potrebbe non portare alla scelta del curriculum più valido con conseguenze gravi per lo sviluppo dell'infrastruttura.

Ancor più grave per lui che riferisce di essere in possesso della corrispondenza con l'Enac, il fatto che alla sua richiesta di procedere dopo l'annullamento dei bandi precedenti, “la Regione invece di provvedere a risolvere il problema, si lamenta presuntuosamente al telefono cercando di bloccare le note riferite a questa manchevolezza”.

Era luglio 2022 ricorda D'Alfonso, quando dopo l'uscita di scena del direttore generale Luca Ciarlini, la Saga aveva chiesto all'Enac di potersi avvalere di una figura pro-tempore per tre mesi reiterando la richiesta ad ottobre 2022. Il bando per la selezione è uscito il 2 febbraio 2023. Un bando di un mese con scadenza fissata al 2 marzo cui hanno risposto, afferma, in tredici. A fine aprile però il ritiro, denuncia il parlamentare. “Il 26 aprile scorso di fronte al terzo rinvio l'Enac ha dato 30 giorni di tempo alla Saga per decidere, trascorsi i quali sarebbe scattato il procedimento di revoca della concessione di aeroporto – torna a dire come fatto già nei giorni scorsi. Una nota quest'ultima, bloccata a causa e per merito delle teflonate. Noi per errore ne abbiamo ricevuto la minuta – fa sapere -. Ma bloccare una nota, significa cancellare il demerito?”.

Quindi il bando del 3 maggio: quello da 16 giorni che contesta. “Non era meglio – si chiede D'Alfonso - che l'originario bando quello con 30 giorni avesse il suo decorso naturale? Chissà come andrà a finire la scelta di questo direttore generale preteso anche da regolamento europeo. Mi auguro che ci sia una gradazione nella valutazione dei curriculum. Penso parteciperà anche Wanna Marchi la quale scriverà che il suo cv è straordinario. Ci sarà un colloquietto fiduciario con persona già prescelte e mi dispiace e molto perché si dovrà irritare di nuovo l'Enac e forse anche l'autorità europea di vigilanza su regolarità gestionale degli aeroporti”.

“Sono molto solidale con il presente di Saga – sottolinea -, sono molto solidale con la persona giuridica della Saga che non riesce ad avere campo libero nella scelta di una figura fondamentale per la conferma della funzionalità dell'aeroporto. Monitoreremo e spiegheremo chi alla fine vincerà gara fidanzamento. Forse servirebbe un avvocato del Codacons per tutelare la persona giuridica si Saga”, conclude parlando di un “safari di influenze” per giungere alla nomina.