VIDEO | Libri e teatro arrivano sotto l'ombrellone: via alla prima edizione di "Cultura al sole"

Un grande contenitore con più di 50 eventi e 100 artisti quello promosso dall'assessorato alla cultura del Comune guidato da Maria Rita Carota e che potrà far leva su 25 stabilimenti aderenti: la prima edizione in vista della candidatura a capitale del Libro 2024

Più di 50 eventi, 100 artisti coinvolti e 25 stabilimenti balneari dove il bagno oltre che di sole si può fare anche di cultura. Taglio del nastro giovedì 13 luglio per la prima edizione di “Cultura al sole” la manifestazione che raccoglie tantissimi appuntamenti che fino al 15 settembre si potranno vivere in spiaggia o meglio in quegli stabilimenti che hanno aderito alla nova iniziativa.

A presentarla l'assessore comunale alla cultura Maria Rita Carota che parla di un “luogo inusuale” e di un “esperimento molto apprezzato soprattutto dai balneatori” perché il numero di adesioni a fronte dei 101 lidi presenti sulla costa di Pescara, sono un numero positivo per una prima edizione, sottolinea.

Le chiediamo se 'iniziativa non sia un ulteriore tassello in vista della nuova candidatura della città a Capitale del Libro 2024 e la risposta non può che essere positiva. “Stiamo lavorando in questa direzione – conferma Carota -. Stiamo attivando con la Rete del libro tante iniziative territorio, ma anche con tante altre associazioni”.

Un percorso quello della promozione della lettura iniziato nel 2016 con la Rete permanente “Pescara Legge” che vuole far sì che si tornino a sfogliare, sia anche su supporti multimediali, la cultura. “Cultura al Sole” punta proprio a questo portando in spiaggia presentazione di libri, teatro e tante altre iniziative con il coordinamento affidato all'Endas Abruzzo Asp.

Occasioni d'incontro e condivisione che valicano i confini dei luoghi canonici come le scuole, le librerie, le biblioteche e appunto i teatri, portando quello che siamo abiutati a vedere su un palco sotto l'ombrellone. Per l'occasione tornerà nei lidi una piccola libreria (“Un libro al sole” che verrà fornita e rifornita gratuitamente dall'associazione Form Art che aderisce alla Rete del libro della città. Si potranno prendere i testi in prestito gratuitamente trovando narrativa, saggistica e anche fumetti. L'importante è restituirli.

Il programma di “Cultura al Sole” (fino al 31 agosto):

Giovedì 13 luglio La Playa dalle 20:30 alle 22:30 - Rete ammare - “Gelati Letterari” a cura dell’associazione culturale “I borghi della riviera dannunziana”

Sabato 15 luglio La Playa dalle 06:00 alle 07:30 - Rete ammare - “Aspettando l’alba con la poesia: Giacomo Leopardi” a cura dell’associazione culturale “I borghi della riviera dannunziana”

Mercoledì 19 luglio Hai Bin - dalle 18:00 alle 20:00 - Rete ammare | “Parola ai libri: letture e conversazioni” a cura dell’Associazione Culturale Teatranti d’Abruzzo in collaborazione con Pescaratutela/selfie e Logos Cultura Autori che si avvicenderanno nei tre incontri: Vittorina Castellano, Daniela D’Alimonte, Licio Di Biase, Nicoletta Di Gregorio, Dante Marianacci, Franca Minnucci, Maria Pia Pagani, Maria Gemma Pellicciotta, Ireneo Recchia, Santino Spinelli

Giovedì 20 luglio La Playa dalle 20:30 alle 22:30 - Rete ammare | “Gelati Letterari” a cura dell’associazione culturale “I borghi della riviera dannunziana"

Giovedì 20 luglio Il Pirata dalle 18:00 alle 19:00 - Lidi d’Autore | Esibizione di danza “Emozioni in Movimento” con El Fuego Abruzzo ASD a cura di Endas Abruzzo e dalle 19:00 alle 20:00

Lidi d’Autore | Esibizione musicale “Cool Jazz Trio” con tromba, contrabbasso e fisarmonica a cura di Endas Abruzzo

Venerdì 21 luglio Lido Oriente dalle 18:30 alle 20:00 - Lidi d’Autore | Presentazione dell’opera “Giulia la ragazza di via delle acacie” con Enea Cetrullo, seguita da un intervento musicale con fisarmonica elettronica di Paolo Esposito

Sabato 22 luglio La Playa dalle 06:00 alle 07:30 Rete ammare | “Aspettando l’alba con la poesia: Giovanni Pascoli” a cura dell’associazione culturale “I borghi della riviera dannunziana”

Mercoledì 26 luglio Lido Oriente dalle 10:00 alle 12:00 - Lidi d’Autore | Spettacolo di magia a cura dell’associazione “Il Tempio della magia”

Giovedì 27 luglio La Playa dalle 20:30 alle 22:30 - Rete ammare | “Gelati Letterari” a cura dell’associazione culturale “I borghi della riviera dannunziana”

Giovedì 28 luglio La Lucciola dalle 18:00 alle 19:00 - Lidi d’Autore | Presentazione del libro “Le tre facce della violenza” di Francesco Longobardi a cura di Endas Abruzzo e dalle 19:00 alle 20:00

Lidi d’Autore | Esibizione musicale “Piano Solo” con Simone Pavone a cura di Endas Abruzzo

Venerdì 28 luglio Lido L’Adriatica dalle 10:00 alle 19:00 - Lidi d’Autore | Mostra fotografica “Frammenti d’Anima” di Antimo Rossi a cura di Endas Abruzzo e dalle 19:00 alle 20:00

Lidi d’Autore | Esibizione musicale “Cool Jazz Trio” con tromba, contrabbasso e fisarmonica a cura di Endas Abruzzo

Giovedì 3 agosto La Playa dalle 20:30 alle 22:30 - Rete ammare | “Gelati Letterari” a cura dell’associazione culturale “I borghi della riviera dannunziana"

Giovedì 3 agosto Lido Aurora dalle 10:00 alle 19:00 Lidi d’Autore | Mostra di pittura “Visioni cromatiche” di Vanessa Di Ludovico a cura di Endas Abruzzo e dalle 18:30 alle 19:30

Lidi d’Autore | Presentazione libro “Capitali coraggiosi” di Bepi Pezzulli a cura di Endas Abruzzo

Venerdì 4 agosto L’Ammiraglia dalle 10:00 alle 19:00 - Lidi d’Autore | Mostra fotografica “Emotions” di Hugo C. Apolide a cura di Endas Abruzzo e dalle 19:00 alle 20:00 Lidi d’Autore | Esibizione musicale “Black and Blues” genere blues a cura di Endas Abruzzo

Venerdì 4 agosto Hai Bin dalle 18:00 alle 20:00 - Rete ammare | “Parola ai libri: letture e conversazioni” a cura dell’associazione culturale Teatranti d’Abruzzo in collaborazione con Pescaratutela/selfie e Logos Cultura. Autori che si avvicenderanno nei tre incontri: Vittorina Castellano, Daniela D’Alimonte, Licio Di Biase, Nicoletta Di Gregorio, Dante Marianacci, Franca Minnucci, Maria Pia Pagani, Maria Gemma Pellicciotta, Ireneo Recchia, Santino Spinelli.

Sabato 5 agosto La Playa dalle 06:00 alle 07:30 - Rete ammare | “Aspettando l’alba con la poesia: Gabriele d’Annunzio” “Aspettando l’alba con la poesia: Giovanni Pascoli” a cura dell’associazione vulturale “I borghi della riviera dannunziana”

Lunedì 7 agosto L’Ammiraglia dalle 18:00 alle 20:00 - Rete ammare | “Un calcio ad un pallone d’estate: SportivamentEtica”, chiacchierando sullo sport e la sua etica con un focus sull’errore come opportunità e/o peso a cura di Francesca Di Giuseppe e Angelo Nicolò

Martedì 8 agosto Lido Orione dalle 18:00 alle 20:00 - Rete ammare | Presentazione del libro “L’evoluzione del gioco e il calcio femminile” di Francesca Di Giuseppe moderato dalla giornalista e insegnante Sonia Di Massimo

Mercoledì 9 agosto Lido L’Adriatica dalle 18:00 alle 20:00 - Rete ammare | “Un calcio ad un pallone d’estate: il calcio femminile sin da piccole”, la scuola calcio Magister di Montesilvano raccontata dal responsabile Michele Galante

Mercoledì 9 agosto Playa Paleo (ecospiaggia nord) dalle 10:00 alle 19:00 - Lidi d’Autore | Mostra di pittura con Valeria Verlengia a cura di Endas Abruzzo e dalle 18:00 alle 20:00 Lidi d’Autore | Letture in riva al mare con otto scrittori con la casa editrice Il Viandante a cura di Endas Abruzzo

Giovedì 10 agosto La Playa dalle 20:30 alle 22:30 - Rete ammare | “Gelati Letterari” a cura dell’associazione culturale “I borghi della riviera dannunziana”

Giovedì 17 agosto La Playa dalle 20:30 alle 22:30 - Rete ammare | “Gelati Letterari” a cura dell’associazione culturale “I borghi della riviera dannunziana”

Venerdì 18 agosto Le Antille dalle 18:00 alle 20:00 - Lidi d’Autore | Concerto di poesia, flauto e chitarra “Sabbia e spuma” a cura di Endas Abruzzo

Venerdì 18 agosto Hai Bin dalle 18:00 alle 20:00 - Rete ammare | “Parola ai libri: letture e conversazioni” a cura dell’associazione culturale Teatranti d’Abruzzo in collaborazione con Pescaratutela/selfie e Logos Cultura. Autori che si avvicenderanno nei tre incontri: Vittorina Castellano, Daniela D’Alimonte, Licio Di Biase, Nicoletta Di Gregorio, Dante Marianacci, Franca Minnucci, Maria Pia Pagani, Maria Gemma Pellicciotta, Ireneo Recchia, Santino Spinelli

Giovedì 24 agosto Lido 186 dalle 16:00 alle 20:00 Lidi d’Autore | Mostra di pittura “I cicli della madre terra” con Lucrezia Di Francesco a cura di Endas Abruzzo e dale dalle 19:00 alle 20:00

Lidi d’Autore | Improvvisazione teatrale con l’associazione Estrodestro a cura di Endas Abruzzo

Giovedì 24 agosto La Playa dalle 20:30 alle 22:30 Rete ammare | “Gelati Letterari” a cura dell’associazione culturale “I borghi della riviera dannunziana”

Venerdì 25 agosto Stella Marina dalle 10:00 alle 19:00 - Lidi d’Autore | Mostra di pittura e teatro con Daniela Ricciardi e dalle 19:00 alle 20:00 Lidi d’Autore | Esibizione musicale “Piano Solo” con Simone Pavone a cura di Endas Abruzzo

Mercoledì 30 agosto Nettuno dalle 10:00 alle 11:00 - Rete ammare | “Beach Reading Lab - Laboratorio di lettura sulla spiaggia” a cura dell’Istituto comprensivo 4

Mercoledì 30 agosto Lido Coralba dalle 10:00 alle 19:00 - Lidi d’Autore | Mostra di pittura “Il mare” con Giuseppina Narducci a cura di Endas Abruzzo

Giovedì 31 agosto Lido Coralba dalle 10:00 alle 11:00 - Rete ammare | “Beach Reading Lab - Laboratorio di lettura sulla spiaggia” a cura dell’Istituto comprensivo 4

Giovedì 31 agosto Niki Beach dalle 18:00 alle 19:00 - Lidi d’Autore | Presentazione libro “Rime toscibili” con L’Abruzzese Fuori Sede a cura di Endas Abruzzo e dalle 19:00 alle 20:00 Lidi d’Autore | Esibizione musicale “Cool Jazz Trio” con tromba, contrabbasso e fisarmonica a cura di Endas Abruzzo

