VIDEO | Cucciolo di riccio in ipotermia salvato a Penne: "Rischiava di morire"

Un piccolo riccio, di circa 100 grammi, è stato rinvenuto da una donna di Penne ieri mattina nel suo giardino: il cucciolo, che al momento del ritrovamento era ipotermico e rigido, stava seriamente rischiando di morire. Si tratta infatti di uno di quei ricci che, nati tardivamente, non riescono purtroppo a sopravvivere per via delle temperature autunnali.

L'animale è stato perciò recuperato e scaldato, e adesso sta ricevendo le prime cure da un carabiniere forestale in attesa di essere consegnato al Cras (Centro di recupero animali selvatici) di Pescara. Essendo non ancora svezzato, ogni tre ore gli viene somministrato il latte di capra in attesa di poterlo nutrire con un prodotto specifico per i ricci che è stato già ordinato in farmacia. Il video ci mostra il suo allattamento.