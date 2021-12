VIDEO | Cuccioli incroci bull terrier al canile di città Sant'Angelo, aiutiamoli a trovare una casa

Si tratta di maschi e femmine, di soli 3 mesi. Sono adottabili preferibilmente in Abruzzo, e si valuteranno richieste di persone conoscitrici della razza

Emergenza cuccioli, attualmente ospitati nel canile sanitario di città Sant'Angelo. Si tratta di maschi e femmine, incroci bull terrier, di soli 3 mesi. Sono adottabili preferibilmente in Abruzzo, e si valuteranno richieste di persone conoscitrici della razza.

È urgente trovare una sistemazione per tutti questi cani. Per ogni informazione è possibile contattare Stefania Barone dell'Enpa di Spoltore, al numero di telefono 392/6961595, o anche il gruppo Facebook "Animali persi e trovati in Abruzzo".