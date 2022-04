VIDEO | Il cantante montesilvanese Crytical è l'ottavo eliminato da Amici, ma Stash lo "scrittura" per i concerti dei The Kolors

Il cantante montesilvanese Crytical è l'ottavo eliminato da Amici 21. L’uscita di scena del rapper è avvenuta in questo fine settimana, più precisamente durante la puntata del serale di sabato 9 aprile andata in onda come sempre sulla rete ammiraglia di Mediaset, ossia Canale 5. Nello specifico l'artista, che era alunno di Anna Pettinelli, ha sfortunatamente perso il ballottaggio finale contro il ballerino Nunzio, che dal canto suo si era già aggiudicato lo spareggio salvezza della scorsa settimana contro Leonardo Lini.

Crytical, visibilmente commosso, ha commentato con queste parole la fine della sua avventura nel talent show di Maria De Filippi: “So di avere ancora tanto da dire e da dare. Purtroppo ogni volta che mi esibisco voglio essere perfetto e rischio di non farmi capire”. Poi ha aggiunto: "Non riesco ad essere sempre al top, come vorrei, e vorrei riuscire a dare di più. Mi dà fastidio quando sento che c’è qualcosa che non sono riuscito a dare". Va comunque sottolineato che, nel periodo di permanenza all'interno dell'accademia, il ragazzo ha messo in luce tutto il suo talento, dimostrandosi molto bravo.

Molto bello ciò che ha detto a Crytical il suo compagno di squadra Albe: “Mi hai insegnato tanto, sia musicalmente sia umanamente. Per me tu hai un grandissimo talento, ti ammiro molto”, ha concluso il giovane nel salutare Crytical. Infine dalla De Filippi è arrivato un importante annuncio per il cantante abruzzese: “Stash (leader dei The Kolors, ndr) mi ha chiesto di dirti se vorresti aprire i suoi concerti”. Questa è decisamente una notizia di rilievo, visto che sarebbe quasi una "rimpatriata" tra "compaesani" se si considera che Stash frequenta spesso Montesilvano, essendo la sua compagna originaria proprio di queste parti. Ovviamente Crytical ha accettato la proposta: “Sarebbe un onore per me!”, ha risposto con grande felicità.