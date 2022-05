VIDEO | Corso Vittorio Emanuele II, la protesta: "Scarificano l'asfalto senza chiudere al traffico"

In redazione ci è arrivato questo video con il quale alcuni lettori si chiedono se sia possibile effettuare la scarificazione del manto stradale senza chiudere la via al traffico, consentendo pertanto il contemporaneo passaggio delle auto lungo la carreggiata mentre sono in corso i lavori. Il filmato, in particolare, mostra corso Vittorio Emanuele II nel suo tratto finale, a pochi passi dal palazzo del Comune.

In realtà nelle ultime ore un po' tutta la zona compresa tra Pescara e Montesilvano si trova in tale situazione: la riviera, ad esempio, sta in queste condizioni già da quasi una settimana. D'altronde il Giro d'Italia incombe, e quindi si sta procedendo il più celermente possibile al rifacimento dell'asfalto. Stesso discorso anche lungo la nazionale Adriatica nord, nel territorio di Montesilvano che comprende tra l'altro il semaforo con la telecamera photored.

Per quanto riguarda la nostra città, le betoniere sono entrate in azione ieri su corso Vittorio, dove sono tornate nella giornata odierna per poi spostarsi anche in via Venezia. L'assessore Adelchi Sulpizio fa sapere che domani toccherà a tutto il lungomare Matteotti, fino al confine con Montesilvano. Intervento più pratico, invece, in via Tiburtina, dove si provvederà alla sola copertura delle buche. Venerdì, infine, verrà ridisegnata la segnaletica.