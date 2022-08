VIDEO | Tanti bambini imparano le tecniche di soccorso in acqua con gli Angeli del Mare - Fisa [FOTO]

Sono stati diversi i bambini che hanno acquisito le tecniche per il primo soccorso in acqua graziel al progetto "Nextgen Rescue" (giovani soccorritori acquatici).

A proporlo l'associazione Eracle Templari Federiciani Aps, la Fisa protezione civile Abruzzo in collaborazione con Fisa, federazione italiana salvamento acquatico, gli Angeli del Mare, l'associazione Sea Rescue Dog e l'associazione Rea.

Lo scopo era quello di promuovere interventi progettuali con l’intento principale di creare delle esperienze multidisciplinari che uniscono l’ambiente marino alla sicurezza balneare.

Sono stati approfonditi l’aspetto della sicurezza balneare, le tecniche di salvataggio, il primo soccorso Bls, e la spiegazione e la comprensione dei divieti emanati dalla guardia costiera e il significato della bandiera bianca e rossa. Con il Progetto “Nextgen Rescue (giovani soccorritori acquatici) Angeli del Mare - Fisa. si vuole sensibilizzare e avvicinare i giovani dai 12 ai 15 anni alla sicurezza balneare. Il progetto nasce dal bisogno di far comprendere, alle nuove generazioni, attraverso diversi approcci la salvaguardia e quindi il bisogno di sicurezza, uniti all’amore per il mare e gli ambienti circostanti socialmente rilevanti. Ieri, sabato 20 agosto, c'è stata la prima di tre giornate, le prossime due sono in programma il 27 agosto e il 3 settembre La conclusione del progetto avverrà con una manifestazione il 10 settembre dalle ore 10 alle 12 per dimostrazione pubblica del lavoro svolto, con simulazioni di diverse tecniche da adottare in caso di pericolo e necessità, con esperti e professionisti soccorritori acquatici Fisa e tutti i ragazzi partecipanti al progetto e nel pomeriggio, alle ore 15:30, simulazione con unità cinofile di ricerca Fisa sulla spiaggia dello stabilimento il Nuovo Tramonto.

Copyright 2022 Citynews