VIDEO | Istituzione presidi acquatici per la sicurezza in spiaggia: convenzione stipulata tra enti locali e vigili del fuoco

Il prefetto della provincia di Pescara, Giancarlo Di Vincenzo, il sindaco Carlo Masci e il comandante provinciale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, Daniele Centi, hanno illustrato il protocollo d’intesa tra il Comune e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco-Comando provinciale di Pescara, per l’istituzione di un presidio acquatico finalizzato a integrare il servizio di salvamento aquatico posto in essere negli arenili non dati in concessione ricadenti nella giurisdizione dell’ente locale.

Obiettivo fare squadra, a partire dai fine settimana della seconda metà del mese di luglio. È la prima volta che una iniziativa di questo tipo si concretizza nell'area pescarese.

