VIDEO | Controlli rinforzati delle forze dell'ordine per finale dell'Europeo, lo scopo è di evitare assembramenti

Il questore Luigi Liguori annuncia l'impiego di 40 unità aggiuntive tra Pescara e Montesilvano per la serata di domani che vedrà la finale Italia-Inghilterra

Massima attenzione per la serata di domani, domenica 11 luglio, quando andrà in scena la finale dell'Europeo tra Italia e Inghilterra.

È quella che annuncia il questore di Pescara, Luigi Liguori, che fa sapere come saranno rinforzati i controlli da parte delle forze dell'ordine.

La sola polizia schiererà 40 agenti aggiuntivi di cui 30 a Pescara e 10 a Montesilvano.

L'obiettivo è quello di scongiurare problemi di ordine pubblico in caso di vittoria degli Azzurri di Roberto Mancini. Ma anche evitare che ci siano assembramenti e mancato rispetto del distanziamento nelle aree nelle quali saranno presenti i maxi schermi. Il questore invita la cittadinanza a comportamenti responsabili.

