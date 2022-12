VIDEO | Avrà una nuova vita l'appartamento confiscato alla camorra e consegnato al Comune di Montesilvano [FOTO]

L'appartamento si trova in via Isonzo e questa mattina, alla presenza del sindaco Ottavio De Martinis, è avvenuta la conferma formale dell'abitazione confiscata

Avrà una destinazione sociale l'appartamento in via Isonzo 6, consegnato ufficialmente nella giornata di oggi 2 dicembre al Comune di Montesilvano dall'Agenzia nazionale dei beni confiscati al patrimonio comunale. Si è concluso infatti recentemente il lungo iter amministrativo e giudiziario partito con il sequestro dell'immobile che era anche occupato abusivamente, il successivo sgombero fino alla sentenza di confisca definitiva che ha permesso di consegnare l'appartamento all'amministrazione comunale, che ora lavorerà per destinarlo, nel più breve tempo possibile, ad un uso utile per la collettività.

Presenti alla consegna dell'abitazione il sindaco di Montesilvano Ottavio De Martinis, il comandante della polizia locale Nicolino Casale e il capitano Nino Carletti. L'appartamento si trova al secondo piano, è in discrete condizioni e va sistemato un problema legato ad una perdita idrica. Negli ultimi anni, spiega l'amministrazione comunale, sono diversi gli appartamenti e gli immobili non solo confiscati ai proprietari che li avevano acquistati grazie ai proventi di attività criminali ed illecite (che spesso venivano compiuti negli stessi immobili come nel caso di via Isonzo). Nel 2010 c'è stata una prima sentenza di confisca dell'immobile alla camorra, appellata ma nel 2014 è arrivata la definitiva sentenza, fino ad oggi alla definitiva sentenza.

Altri immobili sono stati sequestrati in via Vestina nel corso degli anni, da altre forze di polizia, in via Agostinone sempre derivanti da questa operazione. Altri immobili furono sequestrati anni fa, come nel caso dell'immobile in via Mincio spiega il comandante Nicolino Casale. In tutti i casi poi, una volta giunti alla sentenza definitiva di confisca, le proprietà sono diventate pubbliche e a disposizione del Comune.

