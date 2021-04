VIDEO | "Vogliamo riaprire": la protesta dei settori turismo e alberghi

Hanno partecipato anche i rappresentanti di turismo e alberghi, alla manifestazione di Confcommercio dal titolo "Vogliamo riaprire".

Come sempre si sottolinea in questo periodo "in sicurezza", ma anche evidenziando l'esigenza di interventi a sostegno di settori che sono alla base dell'economia italiana. Contestata anche la scelta di consentire determinati viaggi all'estero e di vietarli all'interno dell'Italia. Abbiamo intervistato Daniela Renisi, neo-presidentessa di Federalberghi Pescara.

