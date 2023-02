VIDEO | "Pesgara per la legalità" apre la seconda edizione con un concorso del cortometraggio: pubblicato il bando

Seconda edizione per “Pesgara per la legalità” che per il 2023 apre le iniziative con un concorso per cortometraggi aperto a tutti e possibile grazie alla collaborazione con l'associazione culturale Ennio Flaiano presieduta da Carla Tiboni nell'ambito del premio internazionale dalla stessa organizzato.

Un evento quello di “Pesgara per la legalità” che vede insieme la prefettura, dove il concorso è stato presentato, il Comune, il tribunale, la procura, la curia, la Provincia, la questura, la guardia di finanza, i carabinieri, la polizia penitenziaria, i vigili del fuoco, l'esercito, la direzione marittima e la facoltà di architettura dell'università d'Annunzio e che si concluderà con la gara podistica in programma per settembre: più di 700 le persone che vi hanno preso parte nella prima edizione, quella del 2022.

Tre le sezioni previste per la realizzazione dei cortometraggi: legalità diritto alla sicurezza del territorio riservata a cortometraggi italiani, con tema specifico, appartenenti al genere fiction o documentaristico; riqualificazione delle aree urbane per cui i corti dovranno essere realizzati a Pescara o comunque in Abruzzo e i diritti delle donne e i diritti negati.

“È un'iniziativa – dichiara alla stampa il prefetto Di Vincenzo – che si collega a quella già realizzata la scorsa estate e che vede il coinvolgimento di diverse istituzioni per valorizzare il tema della sicurezza e della legalità”. “Abbiamo scelto il cortometraggio – aggiunge Tiboni – perché c'è l'immediatezza del messaggio e la sintesi delle riprese. Tutti possono partecipare girando un corto anche con il cellulare della durata di 3 minuti e 50. Con i canali del Premio Flaiano speriamo di dare grande diffusione al concorso”. L'evento conclusivo con la premiazione dei vincitori si terrà all'Aurum nelle giornate del 20 e del 21 maggio, occasione in cui i corti selezionati saranno proiettati per il pubblico. “Cerchiamo di creare iniziative a 360 gradi in modo per intercettare tutti”, conclude il prefetto spiegando il perché della scelta del cortometraggio il cui linguaggio è molto vicino al mondo giovanile.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti tra gli altri, oltre ai vertici delle forze dell'ordine, il prefetto e la presidente dell'associazione culturale Flaiano, anche il sindaco di Pescara Carlo Masci con l'assessore allo sport Patrizia Martelli, il presidente del tribunale di Pescara Angelo Bozza e la procuratrice aggiunta della Repubblica Anna Rita Mantini.

I dettagli sul bando

I cortometraggi devono durare al massimo 3 minuti e 50 secondi, esclusi titoli di testa e di coda e comunque non dovranno superare i 4 minuti. Devono essere sottotitolati in italiano o in inglese.

La partecipazione è riservata ad opere realizzate nel periodo che va dalla data di pubblicazione del bando e cioè il 6 febbraio 2023, sino al termine ultimo per l'invio delle opere e cioè il 31 marzo 2023.

Il cortometraggio può essere iscritto ad una sola sezione e deve essere specificata in fase di iscrizione, pena l'esclusione.

I cortometraggi possono essere realizzati in tutti i formati (digitale, magnetico, pellicola).

Il materiale pervenuto non sarà restituito e farà parte dell'archivio degli organizzatori che potranno utilizzarlo anche per programmazioni successive al concorso, riservate al pubblico. Le opere possono essere inviate in Dvd Pal tramite piattaforma online Feshtome.

La selezione dei corti avviene a cura e giudizio insindacabile della giuria.

