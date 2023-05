VIDEO | Anche molti abruzzesi ad Ancona per applaudire Max Pezzali

Ultima tappa del tour di Max Pezzali "Max 3.0": si chiuderà stasera, al PalaPrometeo Estra Liano Rossini di Ancona, la serie di concerti nei palasport dell'ex cantante degli 883 che anche nelle Marche ha fatto registrare due date sold out (12 e 13 maggio). Complice il fatto che non erano previste tappe in Abruzzo, e data la vicinanza dell'evento alla nostra regione, sono stati molti i fan dell'artista pavese che, tra ieri e oggi, si sono recati ad Ancona per assistere allo spettacolo.

Pezzali ha offerto ben tre ore di esibizione live, durante le quali ha ripercorso i propri 30 anni di attività, riproponendo tutti i suoi principali successi come "Sei un mito", "Rotta per casa di Dio", "Gli anni", "Una canzone d'amore" e "Come mai". Ma la presenza dell'Abruzzo nel capoluogo marchigiano non si è limitata solo agli spettatori: la sicurezza, infatti, è stata affidata al gruppo di Recinella, di Pescara. Vi proponiamo questo video che è stato realizzato da Fabio Urbini.