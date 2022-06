Comunali Spoltore, per Anzoletti la chiave di tutto è l'ambiente: dalla mobilità alla Nuova Pescara per essere protagonisti

La tutela ambientale e quindi quella della salute pubblica sono il motore del programma di Nelson Anzoletti, medico e oggi candidato civico alle amministrative del 12 giugno per il Comune di Spoltore, che proprio su una nuova visione di un territorio che ha sì meno abitanti, ma più estensione di Pescara, punta per arrivare a Palazzo di Città. Il centro storico, dunque, come cuore dell'intera area metropolitana di Spoltore (e non solo) che comprende i cosiddetti altri quattro “borghi”: Santa Teresa, Villa Raspa, Santa Maria e Caprara.

IL RUOLO CENTRALE NELLA NUOVA PESCARA

Nello slogan scelto per la campagna elettorale “Facciamo nuova Spoltore! Protagonista nell'area metropolitana” si racchiude bene il senso del lavoro che intende portare avanti facendo della città un fulcro all'interno della Nuova Pescara e non una mera appendice. “E' un appuntamento certo – sottolinea parlando della nuova realtà che vedrà la fusione con Pescara e Montesilvano -, ma bisogna arrivarci con un'idea chiara del ruolo che si deve avere e noi vogliamo un ruolo da protagonisti perché possiamo averlo passando prima, ovviamente, per l'accorpamento dei servizi”.

Proprio la grande estensione del territorio di Spoltore è il punto di forza di un territorio oggi frazionato, ma che nella visione di Anzoletti dovrà diventare un unica realtà con il turismo ambientale come leva economica.

UN NUOVO PIANO TRAFFICO

Se vocazione ambientale deve essere allora tra le cose che Anzoletti intende cambiare c'è la viabilità in particolare nelle zone di Santa Teresa e Villa Raspa, ma che passi attraverso una nuova concezione del trasporto pubblico locale che non renda un viaggio omerico arrivare, ad esempio, da una delle altre zone di Spoltore a Caprara. “Va rifatto un piano traffico nelle due zone, l'intenzione è quella di partecipare ad un bando europeo per creare un parco macchine per il trasporto pubblico, fatto di macchine ecosostenibili e che sia gestito dall'amministrazione comunale. Si potrà così favorire la mobilità intraurbana collegando le diverse frazioni”.

PIU' AREE VERDI

In una visione in cui la mobilità sostenibile prende piede, ampio spazio nel programma del candidato, è data alle aree verdi di cui c'è “una carenza cronica” a Spoltore. Due i polmoni verdi che intende realizzare, uno dei quali con una destinazione già ben definita:la zona dell'Arca, davanti alla motorizzazione, che vede dal 2001 una convenzione con il Comune per la sua realizzazione ad oggi “inspiegabilmente”, mai realizzata, sottolinea.

LA CICLABILE LUNGOFIUME E IL SUO RUOLO PER FARE DEL TURISMO AMBIENTALE UN TRAINO ECONOMICO E SOCIALE

In quest'ottica, dunque, anche la realizzazione della tanto attesa pista ciclabile lungofiume che si ricolleghi alla ciclovia adriatica che passa per Pescara e Montesilvano. “La si attende da troppo tempo. Il bici plan è stato presentato, ora dobbiamo realizzare in tempi brevi quest'opera che in parte ha anche un valore importante in termini di ristoro ambientale dopo la costruzione della centrale idroelettrica. Averla, significherebbe anche secondo il programma di Anzoletti, iniziare a lavorare ad una Spoltore capace di costruire un turismo fortemente identitario essendo tanto estesa, ma “poco” abitata e dunque con spazi che possono diventare veicolo di attrattiva con Cavatticchi cuore di questa visione.

“Spoltore ha il territorio più ampio dell'area metropolitana – aggiunge riferendosi alla Nuova Pescara -, ha un'ispirazione ambientalista e potrebbe vivere di turismo ambientale. Sicuramente si deve spingere in questo senso creando e potenziando le strutture ricettive e rivalorizzando il centro storico”.

Una visione in cui Anzoletti immagina anche il ripristino degli antichi sentirei che collegavano i borghi di Spoltore, da percorre a piedi o in bicletta, o percorsi adatti al nordic walgking, come il percorso delle fonti Barco, Collepari, Fonte Grande e Fonte Nuova e Fonte Vecchia a Caprara.

IL RILANCIO DEL CENTRO STORICO E IL RUOLO DEI "BORGHI"

Ristrutturare il Torrione, ma anche il castello perché diventi un belvedere di Spoltre centro sono cose che Anzoletti vuole fare, ma sul centro storico quel che manca, afferma, è l'ordinaria amministrazione che sarebbe già sufficiente a valorizzare “il gioiello che abbiamo”, sottolinea. “Sarebbe sufficiente averne cura e pulire le strade e invece è lasciato all'incuria”.

Per quanto riguarda il famoso Mammuth, con un po' di ironia Anzoletti ricorda che ne sente parlare sin da bambino. Per lui è il simbolo della cattiva amministrazione che si è succeduta in città, ma sul suo destino non è detto che si debba pensare ad un abbattimento: “Se è vero, come è stato detto, che ora ci sono i fondi per farne una scuola siamo disposti ad utilizzarli perché diventi questo o comunque un centro aggregativo per le attività dei ragazzi”.

Se Santa Teresa e Villa Raspa nella visione del candidato dovrebbero diventare simboli di una svolta ambientale per il territorio, per Caprara centrale sarà il potenziamento e la riqualificazione di Villa Acerbo che potrebbe diventare un polo sanitario o un centro di ricerca, con la valorizzazione anche dell'ampio parco che la circonda così che la comunità abbia uno spazio di riferimento.

Quindi Villa Santa Maria proprio questa potrebbe risolvere l'annoso problema dell'asilo nido comunale che potrebbe sorgere nella vecchia scuola, riqualificata da un punto di vista strutturale e di efficientamento energetico.

GLI ALTRI PUNTI DEL PROGRAMMA: "ECCO PERCHE' SAREI IL SINDACO DEI CITTADINI"

Non mancano nel programma idee per la gestione dei rifiuti, la soluzione dei problemi ambientali che si riscontrano sul territorio, così come maggiore illuminazione e videosorveglianza in alcune zone specifiche e a tutto questo si aggiungono le politiche sociali, con più spazi per l'attività sportiva per bambini, ma anche per anziani, e soprattutto una città a misura di disabile, attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Ad Anzoletti chiediamo infine perché i cittadini dovrebbero sceglierlo come nuovo sindaco. “Non ho nessun collegamento ai partiti politici per cui quello che dico è quello che penso ed è il frutto della discussione che porto avanti con il gruppo civico che mi accompagna. Ho accettato la candidatura perché immagino di far crescere i miei figli qui e voglio che qui crescano i figli degli spoltoresi. Noi rispondiamo solo ai cittadini”.

Copyright 2022 Citynews